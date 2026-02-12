https://news.day.az/azerinews/1815693.html “Veriliş aparanda divanda oturub mənə baxırdın” - aparıcı Zaurla müğənni arasında GƏRGİNLİK - VİDEO "Rəngarəng" verilişinin canlı yayımında qalmaqallı anlar yaşanıb. Milli.Az xəbər verir ki, meyxanaçı-müğənni Aydın Saninin səsləndirdiyi fikirlər studiyada gərginliyə səbəb olub. Proqram zamanı aparıcı Zaur Nəbioğlu ilə qonaq arasında fikir ayrılığı yaranıb.
"Rəngarəng" verilişinin canlı yayımında qalmaqallı anlar yaşanıb.
Milli.Az xəbər verir ki, meyxanaçı-müğənni Aydın Saninin səsləndirdiyi fikirlər studiyada gərginliyə səbəb olub.
Proqram zamanı aparıcı Zaur Nəbioğlu ilə qonaq arasında fikir ayrılığı yaranıb. Zaur canlı efirdə qonağına "Mən efirdə veriliş aparanda divanda oturub mənə baxırdın" deməsi ilə müzakirənin tonunu yüksəldib.
Tərəflər arasında qarşılıqlı "söz atışması" başlayıb. Onların fikirləri bir-birinin "boğazından keçməyib" və efirdə gərgin dialoq yaşanıb.
Sözügedən anlar tamaşaçılar tərəfindən geniş müzakirə olunub. Hadisənin əks olunduğu video sosial şəbəkələrdə yayılaraq diqqət çəkib.
