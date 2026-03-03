ABŞ hərbçiləri bu ölkədə etirazçılara atəş açdı
ABŞ hərbçiləri Karaçidəki konsulluğa hücum edən etirazçılara atəş açıb.
Day.Az xəbər verir ki, "Reuters" məlumat yayıb.
Bildirilib ki, ABŞ dəniz piyadaları həftəsonu Pakistanın Karaçi şəhərindəki ABŞ konsulluğuna basqın edən etirazçılara atəş açıb. Bu, etirazçılara atəş açıldığına dair ilk rəsmi təsdiqdir.
İki ABŞ rəsmisinin məlumatına görə, dəniz piyadalarının atəş açması nəticəsində ölən və ya yaralanan olub-olmadığı hələlik məlum deyil. Eyni zamanda, ərazini qoruyan özəl təhlükəsizlik işçilərinin və ya yerli polisin də atəş açıb-açmadığı dəqiqləşdirilməyib.
Etirazçılar konsulluq ərazisinin xarici divarını deşərək daxil olmağa çalışıblar. Hadisələr zamanı ən azı 10 nəfərin öldüyü bildirilib. Pakistan hökumətinin sözçüsü Suxdev Assardas Hemnani təhlükəsizlik işçilərinin atəş açdığını təsdiqləyib, lakin onların hansı bölməyə mənsub olduğu barədə açıqlama verməyib.
Buna cavab olaraq, ABŞ-nin İslamabaddakı səfirliyi ölkədəki mövcud təhlükəsizlik vəziyyətini əsas gətirərək bütün viza görüşlərini ləğv edib. Qərar İslamabaddakı səfirliklə yanaşı, Lahor və Karaçidəki konsulluqlara da şamil edilir və martın 6-dək qüvvədə olacaq.
