Azərbaycanda pul bazası artıb
Bu il martın 1-nə Azərbaycanda pul bazası 22,817 milyard manat təşkil edib.
Day.Az bu barədə AMB-yə istinadən xəbər verir.
Məlumata əsasən, bu, 2026-cı ilin fevralın 1-i ilə müqayisədə 271,7 milyon manat və ya 1,2% çoxdur.
Eyni zamanda ölkədə pul bazası son 1 ildə isə 2,975 milyard manat və yaxud 15% artıb.
Qeyd edək ki, pul bazası iqtisadiyyatda mərkəzi bank tərəfindən yaradılan və birbaşa nəzarət olunan ən ilkin pul kütləsidir.
Pul bazası əsasən iki hissədən ibarətdir: 1) Dövriyyədə olan nağd pul - əhalinin və şirkətlərin əlində olan kağız və metal pullar; 2) Bankların mərkəzi bankdakı ehtiyatları - kommersiya banklarının Mərkəzi Bankda saxladığı məcburi və əlavə ehtiyatlar
