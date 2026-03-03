Yeni ipoteka limiti mənzil qiymətlərində bahalaşmaya səbəb OLACAQ?
Güzəştli ipoteka limitlərinin ayrılması daşınmaz əmlak bazarına mühüm təsir göstərəcək və əvvəlki illə müqayisədə bazarın dinamikasını xeyli dəyişə bilər.
Day.Az xəbər verir ki, bunu Milli.Az-a açıqlamasında əmlak eksperti Qoşqar Quliyev deyib.
Onun sözlərinə görə, 2025-ci ildə ipoteka kreditlərinin həcmi 2024-cü illə müqayisədə 0,7% artaraq 443 milyon manata çatmışdı.
"Bu, bazarda ipoteka fəaliyyətinin zəif olsa da artdığını göstərir. O dövrdə satış aktivliyi xüsusilə yeni tikililər və ipoteka üçün uyğun mənzillər üzrə daha çox müşahidə olunmuş, mənzil qiymətləri isə yüksəlməyə davam etmişdi. Bununla belə, əlçatanlıq hələ də orta və aşağı gəlirli ailələr üçün məhdud idi və bazarda qiymət artımı bəzi alıcılar üçün mənzil almağı çətinləşdirirdi".
Ekspert qeyd edib ki, yeni limitlər ipoteka kreditlərinin daha geniş əhatəyə malik olmasını təmin edir, bu da mənzil almaq istəyən insanların sayını artıracaq.
"Artan tələbin nəticəsində, xüsusilə Bakı şəhərində satışların fəallaşması gözlənilir, çünki paytaxt bazarı ölkə üzrə ipoteka müqavilələrinin təxminən yarısını təşkil edir. Bu isə bazarın dinamikliyini artıracaq və həm alıcıların, həm də tikinti şirkətlərinin fəaliyyətinə stimul verəcək. Qiymət dinamikasına gəldikdə isə, artan tələbin mənzillərin qiymətini bahalaşdıra biləcəyi ehtimal olunur. Yeni limitlərin ayrılması orta və aşağı gəlirli ailələrin bazara daxil olma imkanlarını artırır və mənzil almağı daha əlçatan edir. Bu isə sosial baxımdan mənzillərə çıxış imkanını genişləndirir", - deyə o qeyd edib.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре