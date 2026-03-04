Qətərin dörd sənaye şirkəti istehsalı dayandırıb
Səhmləri Qətərin Fond Birjasında dövriyyədə olan dörd iri sənaye şirkəti "Qatar Energy" dövlət neft-qaz korporasiyası tərəfindən xammal tədarükünün dayandırılması ilə əlaqədar istehsalın qismən və ya tam dayandırıldığını elan edib.
AZƏRTAC xəbər verir ki, bu barədə Qətər İnformasiya Agentliyi məlumat yayıb.
TASS agentliyi yazır ki, neft-kimya sahəsində fəaliyyət göstərən "Mesaieed Petrochemical" holdinqi şirkətin strukturuna daxil olan müəssisələrin bəzi məhsulların istehsalını dayandıracağı ilə bağlı birjanı məlumatlandırıb. "Qatalum" birgə müəssisəsində səhmlərin 50 faizinə sahib olan "Qatar Aluminium" şirkəti də oxşar bəyanatla çıxış edib. "Qatalum" rəhbərliyi alüminium istehsalının "mərhələli şəkildə dayandırılmasını" planlaşdırır.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре