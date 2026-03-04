https://news.day.az/azerinews/1820042.html Kriştiano Ronaldo zədələnib Səudiyyə Ərəbistanının "Əl-Nəsr" klubunun heyətində ciddi itki baş verib. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə xarici KİV-lər məlumat yayıb. Məlumata görə, komandanın kapitanı Kriştiano Ronaldo sıradan çıxıb. Portuqaliyalı hücumçu baldır əzələsindən zədə alıb. 41 yaşlı futbolçunun bir neçə həftə yaşıl meydanlardan uzaq qalacağı gözlənilir.
Qeyd edək ki, Kriştiano Ronaldo bu mövsüm "Əl-Nəsr"in heyətində meydana çıxdığı 26 rəsmi matçda 22 qol və 4 məhsuldar ötürmə ilə yadda qalıb.
