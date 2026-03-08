https://news.day.az/azerinews/1820811.html Tonqada zəlzələ baş verib Tonqa Krallığının ən böyük adası olan Niuatoputapunun cənub sahillərində 6,0 bal gücündə zəlzələ qeydə alınıb. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə ABŞ Geoloji Xidməti (USGS) məlumat yayıb. Agentliyin məlumatına görə, zəlzələnin episentri Hihifo şəhərindən 17 kilometr cənub-qərbdə yerləşib.
