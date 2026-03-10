"Dərnəgül" stansiyasında işlər yekunlaşır

"Azərbaycan Dəmir Yolları" QSC (ADY) tərəfindən Dərnəgül dayanacağının tikintisi davam etdirilir.

Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Milli.Az-ın sorğusuna cavab olaraq "Azərbaycan Dəmir Yolları" QSC-dən (ADY) bildirilib.

Məlumata görə, tikinti işlərinin 80%-dən çoxu yekunlaşıb.

 

"Bakı şəhəri və ətraf ərazilərdə nəqliyyat infrastrukturunun təkmilləşdirilməsinə dair 2025-2030-cu illər üçün Dövlət Proqramı"nda dairəvi dəmir yolu marşrutu üzrə Bakı-Xırdalan-Sumqayıt xəttinin qatarburaxma, eləcə də sərnişindaşıma qabiliyyətinin artırılması, yeni dayanacaqların istismara buraxılması nəzərdə tutulub", - deyə məlumatda qeyd olunub.