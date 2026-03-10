https://news.day.az/azerinews/1821206.html "Dərnəgül" stansiyasında işlər yekunlaşır "Azərbaycan Dəmir Yolları" QSC (ADY) tərəfindən Dərnəgül dayanacağının tikintisi davam etdirilir. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Milli.Az-ın sorğusuna cavab olaraq "Azərbaycan Dəmir Yolları" QSC-dən (ADY) bildirilib. Məlumata görə, tikinti işlərinin 80%-dən çoxu yekunlaşıb.
