20 mindən çox abonent qazsız QALACAQ Martın 11-də saat 10:00-dan etibarən Balakəndə 26 kənd, bir qəsəbədə ümumilikdə 20 351 əhali abonenti və 257 qeyri-əhali abonentin qaz təchizatı dayandırılacaq. Day.Az xəbər verir ki, buna səbəb Balakən rayonu Qazbinə, Qaysa və Meşəşambul kəndlərində "Təmiz Qaz" QSC tərəfindən balans qovşaqlarının quraşdırılmasıdır. Məlumata görə, işlər başa çatdırıldıqdan sonra qazın verilməsi bərpa olunacaq.
