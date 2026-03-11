Bakıda hansı sahələrdə 4 mindən çox maaş VERİLİR?
2025-ci ildə Bakıda muzdla işləyənlərin orta aylıq nominal əməkhaqqı 1381 manat təşkil edib.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Bakı Şəhər Statistika İdarəsi məlumat yayıb.
Bildirilib ki, paytaxtda orta aylıq əməkhaqqı 2024-cü illə müqayisədə 8,6 faiz artıb.
Qeyd edək ki, 2025-ci ilin ilkin məlumatlarına əsasən, ölkə üzrə Azərbaycan iqtisadiyyatında muzdla çalışan işçilərin orta aylıq nominal əməkhaqqı da artaraq 1102,9 manat olub. Bu göstərici 2024-cü illə müqayisədə 9,3 faiz çoxdur.
Statistik məlumatlara görə, Bakıda əməkhaqqı səviyyəsinə görə ən yüksək gəlir mədənçıxarma sənayesində qeydə alınıb və bu sahədə orta aylıq əməkhaqqı 4028,4 manat təşkil edib. İkinci yerdə maliyyə və sığorta fəaliyyəti (2877,6 manat), üçüncü yerdə isə informasiya və rabitə sahəsi (1883,8 manat) qərarlaşıb.
Nisbətən yüksək maaş verilən digər sahələrə peşə, elmi və texniki fəaliyyət (1831,8 manat), dövlət idarəetməsi və müdafiə, sosial təminat (1669,2 manat) və nəqliyyat və anbar təsərrüfatı (1559,2 manat) daxildir.
Digər sahələrdə isə orta aylıq əməkhaqqı daha aşağıdır. Belə ki, elektrik enerjisi, qaz və buxar istehsalı və təchizatı sahəsində əməkhaqqı 1323,5 manat, tikintidə 1221,2 manat, daşınmaz əmlakla əlaqədar əməliyyatlarda 1130,3 manat, istirahət, əyləncə və incəsənət sahəsində 1072,6 manat, emal sənayesində 1002,3 manat təşkil edir.
Nisbətən aşağı əməkhaqqı təhsil (989 manat), səhiyyə və sosial xidmətlər (968 manat), su təchizatı və tullantıların emalı (903,2 manat), ticarət və nəqliyyat vasitələrinin təmiri (871,8 manat), turizm və ictimai iaşə (755,1 manat), kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq (682,5 manat) və inzibati və yardımçı xidmətlər (623 manat) sahələrində qeydə alınıb.
Beləliklə, statistik göstəricilər paytaxtda ən yüksək əməkhaqqının sənaye və maliyyə sektorlarında, ən aşağı əməkhaqqının isə xidmət və kənd təsərrüfatı sahələrində olduğunu göstərir.
