Hərbi qulluqçuların maaşlarının məbləğində dəyişiklik təsdiqlənib.
Day.Az xəbər verir ki, Nazirlər Kabineti bu barədə qərar verib.
Qərara əsasən, "Azərbaycan Respublikası üdafiə Nazirliyinin hərbi qulluqçularının aylıq vəzifə (tarif) maaşlarının məbləğləri və "Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyinin dövlət qulluqçusu olmayan mülki işçilərinin aylıq vəzifə (tarif) maaşlarının məbləğləri"ndə dəyişiklik təsdiq edilib.
Bu Qərar 2026-cı il yanvarın 1-dən tətbiq edilir.
