https://news.day.az/azerinews/1821465.html Türkiyədə zəlzələ OLDU Türkiyənin Kahramanmaraş vilayətində 4 bal gücündə zəlzələ olub. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyənin Fövqəladə Halların İdarəolunması Agentliyi (AFAD) məlumat yayıb. Zəlzələ yerli vaxta 13:58-də (Bakı vaxtı ilə 14:58-də ) qeydə alınıb. Yeraltı təkanların episentri Göksun rayonu olub, yeraltı ocağı 7 dərinlikdə qeydə alınıb.
