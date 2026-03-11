Türkiyədə zəlzələ

Türkiyənin Kahramanmaraş vilayətində 4 bal gücündə zəlzələ olub.

Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyənin Fövqəladə Halların İdarəolunması Agentliyi (AFAD) məlumat yayıb.

Zəlzələ yerli vaxta 13:58-də (Bakı vaxtı ilə 14:58-də ) qeydə alınıb. Yeraltı təkanların episentri Göksun rayonu olub, yeraltı ocağı 7 dərinlikdə qeydə alınıb.

Zərərçəkənlər və dağıntılarla bağlı məlumat daxil olmayıb.