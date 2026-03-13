Təbiətdən gələn şəfa - Keçibuynuzu
Son illərdə təbii məhsullara maraq əsnasına keçibuynuzu yenidən gündəmə gəlib. Aralıq dənizi bölgəsində yetişən bu bitki həm bütöv, həm bəkməz, həm də toz formasında istehlak edilərək immunitetdən enerjiyə qədər bir çox fayda təmin edir.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, mütəxəssislər keçibuynuzunun xüsusilə aşağıdakı hallarda təbii dəstək olduğunu bildirirlər:
Gün ərzində enerji verir və yorğunluğu aradan qaldırır.
Sperma keyfiyyətini artırır və testosteron səviyyəsini dəstəkləyir.
Nəfəs yolları problemləri və öskürək üçün tövsiyə edilir.
Dəmir əskikliyi və qan azlığı (anemiya) yaşayanlar üçün əvəzolunmazdır.
Keçibuynuzu məhsulları arasında seçim edərkən bəzi məqamlara diqqət yetirilməlidir:
Bəkməz: Alarkən xüsusilə "soyuq sıxım" olmasına diqqət edin. Bu, məhsulun tərkibindəki vitaminlərin qorunmasını təmin edir.
Toz: Keçibuynuzunun üyüdülməsi ilə əldə edilir. Dadı daha mülayim olduğu üçün uşaqlara südlə qarışdırıb vermək daha asandır.
Keçibuynuzu bəkməzinin iştah üzərindəki təsiri onun qəbul vaxtından asılıdır. Tox qarnına istehlak edildikdə iştah açıcı təsir göstərə bilər və çəki almağa kömək edər. Eyni zamanda, şokolad əvəzinə keçibuynuzu yemək qan şəkərini balanslaşdırır və ürək sağlamlığını qoruyur.
Hər bir təbii məhsulda olduğu kimi, keçibuynuzunda da ölçü vacibdir:
Qan dəyərləri artıq yüksək olan şəxslər çox istehlak edərsə, baş ağrısı və halsızlıq yaşaya bilərlər.
Qan dəyərləri normal olanlar üçün gündə bir şirniyyat qaşığı, dəmir əskikliyi olanlar üçün isə bir xörək qaşığı kifayətdir.
Təbii keçibuynuzu məhsulları adətən bir il ərzində istehlak edilməlidir. Zamanla sərtləşən keçibuynuzunu atmayın; onları qaynadaraq çay kimi içmək mümkündür.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре