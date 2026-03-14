Bu BÜRCLƏR xoşbəxtlik gətirir: onların yaxınlığında şanslı bir zolaq başlayır
Bəzi bürclər ətrafdakı atmosferi sözün əsl mənasında dəyişdirir. Onların ətrafında olmaq sizi daha yüngül, sakit və xoşbəxt hiss etdirir.
Deyirlər ki, insanlar var, danışdıqdan sonra ruhunuz daha isti olur və işlər birdən daha yaxşı inkişaf etməyə başlayır.
Astrologiya bunu sadəcə izah edir. Bəzi bürclər ətrafdakıları dəstəkləyən, ilhamlandıran və hətta onlara uğurlar cəlb edən xüsusi bir enerjiyə malikdirlər.
Bəziləri sabitlik hissi verir, bəziləri özünüzə inanmağınıza kömək edir, bəziləri isə sözün əsl mənasında başqasının çətin anlarında işıq olur.
Day.Az Lent.az-a istinadən xbər verir ki, gücü gizli şəkildə ifadə edilənlərdən tutmuş əsl xoşbəxtlik maqnitlərinə qədər bütün 12 bürcün reytinqini təqdim edir.
12-ci yer - Əqrəb
Əqrəblər çox güclü, dərin və sadiqdirlər, lakin hər kəs öz enerjisini idarə edə bilmir. Onlar böhran anlarında insanlara dəstək olmağa, çətin anlarda onlara kömək etməyə və başqaları susduqda həqiqəti danışmağa qadirdirlər. Lakin, onların ətrafındakı həyat nadir hallarda asan və buludsuz olur.
Əqrəblər insanı sadəcə şərtsiz xoşbəxtlik hissi gətirməkdənsə, sınaqlar vasitəsilə dəyişdirməyə daha çox meyllidirlər.
11-ci yer - Qız bürcü
Qızlar qayğıkeş, diqqətli və çox etibarlıdırlar. Onlar necə kömək etməyi, xaosu nizamlamağı və başqalarının sadəcə çiyinlərini çəkdiyi həll yolları təklif etməyi bilirlər. Lakin, onların nizam-intizam sevgisi və tənqidi baxışı bəzən atmosferi bir az gərginləşdirə bilər.
Qızdan gələn xoşbəxtlik, şübhəsiz ki, təsadüfi bir möcüzə deyil, nizam-intizam, aydınlıq və düzgün istiqamətdir.
10-cu yer - Oğlaq
Oğlaqlar başqalarının həyatına sabitlik, güc və möhkəmlik hissi gətirir. Onlar heç nə vəd etmirlər, amma insanın uzun müddətdir ki, çatışmayan dəstəyi ola bilərlər. Lakin, onların enerjisi yüngüllükdən daha ciddidir.
Oğlaq bürcünün yanında olmaq çox vaxt özünüzü daha sakit hiss etməyinizə səbəb olur, amma həmişə daha şən olmur.
9-cu yer - Dolça
Dolçalar yeni ideyalar, azadlıq və qeyri-ənənəvi düşüncə vasitəsilə başqalarının həyatını dəyişdirirlər. Heç vaxt təsəvvür etmədikləri insanlar üçün qapılar aça bilərlər. Lakin, onların təmkinliliyi və şəxsi məkana olan sevgisi bəzən insanların tez-tez xoşbəxtliklə qarışdırdıqları istilik hissi yaratmalarına mane olur. Dolçalar isinməkdənsə, ilham verir.
8-ci yer - Qoç
Qoç güclü enerji mənbəyidir. Onların ətrafında hərəkətə keçmək, risk etmək, yeni şeylər sınamaq və nəhayət, "Nə vaxtsa edəcəyəm" düşüncəsindən qurtulmaq istəyirsiniz.
Onların varlığı həqiqətən müsbət enerji alovlandıra bilər, lakin bəzən həvəslə birlikdə yorğunluq da gəlir. Qoç pozitivlik gətirir, amma onlar mütləq xoşbəxtlik üçün maqnit deyillər.
7-ci yer - Əkizlər
Əkizlər həyatı daha maraqlı edir. Onlar asanlıqla insanları tanıdır, hərəkət, gülüş, xəbərlər və hələ də çox yaxşı şeylərin olacağı hissi yaradırlar. Onlar heç vaxt darıxdırıcı deyillər, amma həmişə sabit də deyillər.
Əkizlər xoşbəxtlik kimi hiss olunan parlaq bir emosional dalğa təmin edə bilər, amma bəzən gəldiyi qədər tez keçir.
6-cı yer - Tərəzi
Tərəzilər dünən hər şeyin gərgin olduğu yerdə gözəllik və harmoniya yaratmaqda bacarıqlıdırlar. Onlar münaqişələri həll edir, başqalarının əhval-ruhiyyəsini yaxşı bilir və tez-tez münasibətlərə sakitlik gətirənlərdir. Ətraflarında nəfəs almağın asanlaşdığı doğrudur, amma həmişə deyil.
Bu bürclər ətraflarındakı hər kəsə xoşbəxtlik cəlb edir - ən yaxşı 5 maqnit
5-ci yer - Buğa
Buğa insanlara çox sadə və başa düşülən bir xoşbəxtlik gətirir. Onların ətrafında daha yavaş, daha ləzzətli, daha isti və lazımsız narahatlıq olmadan yaşamaq istəyirsiniz.
Onlar etibarlılıq, rahatlıq və təhlükəsizlik atmosferi yaradırlar. Buna görə də Buğa ətraflarındakıların xoşbəxtliyinə ən güclü təsir göstərən beş bürc siyahısında birinci yerdədir.
4-cü yer - Şir
Şir bürcünün nümayəndələri başqalarına ilham vermək bacarığına malikdirlər. Onlar həyatın daha parlaq ola biləcəyi və yanınızdakı insanın əvvəllər düşündüyünüzdən daha güclü, daha gözəl və daha cəsur olduğu hissini yaradırlar.
Şir bürcünün nümayəndələri ilə birlikdə olmaq çox vaxt özünəinam hissi yaradır. Onlar yalnız xoşbəxtlik gətirmir; sizə xatırladırlar ki, siz də ən yaxşısına layiqsiniz.
3-cü yer - Oxatan
Oxatan bürcünün nümayəndələri yüngüllük, gələcəyə inam və əsl azadlıq hissi gətirirlər. Hətta qaranlıq vaxtlarda belə, onlar sizə həyatın bir uğursuzluqla bitmədiyini xatırlada bilərlər.
Onların nikbinliyi saxta görünmür, çünki o, həqiqidir. Onların ətrafında olmaq bir çox insanın problemləri fərqli görməsinə səbəb olur və buna görə də həyata parlaq bir zolaq gəlir.
2-ci yer - Xərçəng
Xərçənglər çox nadir bir hiss - emosional təhlükəsizlik təqdim edir. Onlarla birlikdə həssas, səssiz, yorğun ola və səhv başa düşülməkdən qorxmaya bilərsiniz. Onlar həmişə səs-küylü olmurlar, amma Xərçənglər çox vaxt başqalarını həqiqətən həyata gətirənlərdir. Onların xoşbəxtliyi parlaq bir parıltı deyil, sakit, lakin güclü bir dəstəkdir.
1-ci yer - Balıqlar
Balıqlar bu siyahıda birinci yerdədir, çünki onların yanında insanlar çox vaxt uzun müddət axtardıqları şeyi - istilik, qəbul və həqiqi yumşaqlığı hiss edirlər. Onlar kiminsə xoş bir sözə, sülhə və ya sadəcə onların varlığına ehtiyac duyduğunu dəqiq bilirlər.
Balıqlar başqalarını başqası olmağa məcbur etmir, təzyiq göstərmir, rəqabət aparmır və ya məcbur etmir. Məhz buna görə də onların ətrafında bir çox insan xoşbəxt sonluq yaşayır; həyat sevincli, asan və xoşbəxt olur.
