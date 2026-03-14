"North Coast Communications" ABŞ və Azərbaycan arasında biznes əlaqələrini inkişaf etdirməyə hazırdır
"North Coast Communications" şirkəti ABŞ ilə Azərbaycan arasında biznes əlaqələrinin gücləndirilməsində mühüm rol oynaya bilər.
Bu barədə Trend-ə ABŞ-Azərbaycan Ticarət və Biznes Konfransı çərçivəsində strateji kommunikasiya şirkətinin prezidenti və təsisçisi Devid Silverman bildirib.
Martın 10-da keçirilən tədbir Vaşinqtonda Amerika-Azərbaycan Ticarət Palatasının (USACC) 30 illiyinə həsr olunub.
Vaşinqtonda yerləşən "North Coast Communications" şirkəti Asiya və Mərkəzi Asiya bazarları üzrə ixtisaslaşıb, regional şirkətlərin maraqlarını həm ABŞ-da, həm də əks istiqamətdə təşviq etmək üçün fərdi məsləhət xidmətləri, media dəstəyi və bazara çıxış strategiyaları təqdim edir.
"Şirkəti 2020-ci ildə təsis etdiyim vaxtdan etibarən Asiya istiqaməti, o cümlədən Mərkəzi Asiya və Xəzər regionu üzrə fəal çalışmışam. Heç vaxt ABŞ ilə bu region arasında bu qədər güclü qarşılıqlı maraq görməmişəm. Xüsusilə Azərbaycan əlaqələndirmə, regional sabitlik və enerji sahəsində mühüm mərkəz kimi diqqət çəkir. Güclü və fəal Azərbaycan həm ABŞ, həm də bütün region üçün vacibdir", - deyə Silverman bildirib.
O, şirkətin transsərhəd biznes mübadiləsinin təşviqində rolunu vurğulayıb.
"Biz Azərbaycan şirkətlərinə ABŞ bazarına çıxmağa kömək edirik və onlara Vaşinqtonda etibarlı tərəfdaş təqdim edirik. Eyni zamanda Amerika şirkətlərinin və investisiya kapitalının Azərbaycana cəlb olunmasına da dəstək veririk", - deyə Silverman əlavə edib.
Regionun daha geniş əhəmiyyətindən danışarkən o qeyd edib: "Mərkəzi Asiya ölkələri həm ABŞ, həm də Azərbaycan üçün əla tərəfdaşlardır. Azərbaycanın strateji mövqeyi bu tərəfdaşlıqları gücləndirir və "North Coast Communications" ABŞ biznes imkanlarını bu dinamik regionla əlaqələndirmək üçün unikal imkanlara malikdir".
