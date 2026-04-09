Dəfn zamanı canlı yayım açan şəxsin zəhərlənən uşaqlarının vəziyyəti açıqlanıb
Sumqayıtda dəm qazından zəhərlənən uşaqların hazırki vəziyyəti açıqlanıb.
TƏBİB-dən Trend-in sorğusuna cavab olaraq bildirilib ki, Sumqayıt Tibb Mərkəzinin Uşaq Xəstəxanasında 2 nəfərin müalicəsi davam etdirilir. Dəqiqləşdirilməmiş virus meninqoensofalit diaqnozu təyin edilən 2 nəfərin vəziyyəti orta ağır qiymətləndirilir.
"Respublika Pediatriya Mərkəzinin nəzdindəki Ə.F.Qarayev adına Uşaq Klinik Xəstəxanasında müalicəsi davam etdirilən və meninqoensofalit diaqnozu təyin edilən 1 nəfərin (qadın cinsli) vəziyyəti isə ağır stabil qiymətləndirilir".
İki uşaq isə artıq xəstəxanadan evə buraxılıb.
Qeyd edək ki, aprelin 1-də Sumqayıt şəhəri, H.Z.Tağıyev qəsəbəsi 70 ünvanında yaşayan ailənin altı üzvü dəm qazından zəhərlənib. Dəm qazından zəhərlənən altı uşaqdan biri aprelin 4-də xəstəxanada ölüb.
Zəhərlənən uşaqların atası ölən uşağın dəfni zamanı "TikTok"da canlı yayım açıb, cənazə ilə canlı yayımı sosial şəbəkələrdə yaydığı üçün dövlət qurumları tərəfindən nəzarətə götürülüb.
