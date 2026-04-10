Prezident İlham Əliyev MİDA-nın bir qrup əməkdaşını təltif edib

Mənzil İnşaatı Dövlət Agentliyinin bir qrup əməkdaşı təltif edilib.

Day.Az AZƏRTAC-a xəbər verir ki, Prezident İlham Əliyev bununla bağlı Sərəncam imzalayıb.

Sərəncama əsasən, Vətəndaşların mənzil təminatının yaxşılaşdırılması sahəsində xidmətlərinə görə Azərbaycan Respublikası Mənzil İnşaatı Dövlət Agentliyinin aşağıdakı əməkdaşları "Tərəqqi" medalı ilə təltif edilib:

Qədimov Çingiz Sahib oğlu

Məmmədov Elşad Pənah oğlu

Salmanov Azər Ağababa oğlu

Şərifov Rizvan Həmid oğlu

Şiriyeva Kəmalə Məzahir qızı.