Prezident İlham Əliyev MİDA-nın bir qrup əməkdaşını təltif edib - SƏRƏNCAM Mənzil İnşaatı Dövlət Agentliyinin bir qrup əməkdaşı təltif edilib.
Prezident İlham Əliyev MİDA-nın bir qrup əməkdaşını təltif edib - SƏRƏNCAM
Mənzil İnşaatı Dövlət Agentliyinin bir qrup əməkdaşı təltif edilib.
Day.Az AZƏRTAC-a xəbər verir ki, Prezident İlham Əliyev bununla bağlı Sərəncam imzalayıb.
Sərəncama əsasən, Vətəndaşların mənzil təminatının yaxşılaşdırılması sahəsində xidmətlərinə görə Azərbaycan Respublikası Mənzil İnşaatı Dövlət Agentliyinin aşağıdakı əməkdaşları "Tərəqqi" medalı ilə təltif edilib:
Qədimov Çingiz Sahib oğlu
Məmmədov Elşad Pənah oğlu
Salmanov Azər Ağababa oğlu
Şərifov Rizvan Həmid oğlu
Şiriyeva Kəmalə Məzahir qızı.
