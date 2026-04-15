Azərbaycanda bəzi hallarda valideyn övladına TƏZMİNA ÖDƏYƏCƏK
Azərbaycanda valideynlərin və uşaqların şəxsiyyət hüquqları pozularsa, mənəvi zərərin kompensasiyası tələb oluna bilər.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Ali Məhkəmə-dən bildirilib.
Qeyd olunub ki, valideynlərin uşağın hüquqlarına zidd davranışları, o cümlədən ünsiyyətə maneə yaradılması, zorakılıq və ya laqeyd münasibət mənəvi zərər yaradır və məhkəmə qaydasında təzminat tələbinə əsas verir.
Eyni zamanda, uşağın digər valideynlə ünsiyyət hüququnun pozulması və ya ölkədən çıxışına qanunsuz maneə yaradılması da kompensasiya tələbi ilə nəticələnə bilər.
Alimentin ödənilməməsi isə yalnız uşağın əsas hüquqları pozulduğu halda mənəvi zərər kimi qiymətləndirilə bilər.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре