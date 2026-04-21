ABŞ ordusu İranla bağlı daha bir gəmini saxlayıb - VİDEO
Amerikalı hərbçilər ABŞ silahlı qüvvələrinin Hind-Sakit okean komandanlığının (INDOPACOM) məsuliyyət zonasında olan sularda "Tifani" adlı tankeri ələ keçirib.
Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Pentaqonun "X" səhifəsində məlumat yayılıb.
"Bu gecə ABŞ Silahlı Qüvvələri heç bir insident olmadan sanksiya altında olan, dövlət mənsubiyyəti göstərilməyən "M/T Tifani" tankerini saxlayıb, yoxlama aparıb və gəminin göyərtəsinə qalxıb",- deyə Pentaqonun "X" sosial şəbəkəsində yaydığı məlumatda qeyd olunub.
Qurum vurğulayıb ki, ABŞ hərbçiləri Vaşinqtonun qeyri-qanuni hesab etdiyi və İrana maddi dəstək göstərən təchizat şəbəkələrinin qarşısını almaq üçün tədbirlər görməyə davam edəcək.
