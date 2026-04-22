Bakıda sinif yoldaşını yandıran şagird həbs edildi

Bakıda sinif yoldaşının üzərinə spirt tökərək yandıran yeniyetmə barəsində qətimkan tədbirinin seçilməsi üçün məhkəməyə təqdimat daxil olub.

Day.Az xəbər verir ki, Yasamal Rayon Məhkəməsində təqdimata baxılıb və qərar qəbul edilib.

 

Qərara əsasən, təqsirləndirilən şəxs barəsində 2 ay müddətinə həbs qətimkan tədbiri seçilib.

Ona Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə ittiham irəli sürülüb.