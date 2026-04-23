Bakı metrosunda qatarların intervalları ilə bağlı son vəziyyət AÇIQLANDI
Bakı Metropolitenində qatarların hərəkəti bütün xətlər üzrə şənbə günü qrafikinə uyğun təşkil olunub, hazırda stansiyalar üzrə hərəkət intervalları tam şəkildə əvvəlki rejimə qaytarılmayıb.
Day.Az xəbər verir ki, "Bakı Metropoliteni" QSC-dən Trend-in sorğusuna cavab olaraq bildirilib ki, intervalların bərpası istiqamətində müvafiq tədbirlər davam etdirilir.
Qurumdan qeyd olunub ki, texniki dəyişikliklərlə bağlı zəruri addımlar atılır və əsas məqsəd qatarların dayanıqlı fəaliyyətini təmin etməklə sərnişin təhlükəsizliyini ən yüksək səviyyədə qorumaqdır.
Xatırladaq ki, aprelin 21-də saat 12:10 radələrində metropolitenin fəaliyyətində texniki nasazlıq yaranmış, bu səbəbdən bütün stansiyalara giriş müvəqqəti dayandırılmışdı. Təxminən bir saat sonra nasazlıq aradan qaldırılmış və sərnişinlərin stansiyalara girişi bərpa edilmişdi.
