Alimlər virusları dezinfektantsız məhv edən material hazırladı
Avstraliyanın RMIT University tədqiqatçıları virusları sadəcə təmasla məhv edə bilən xüsusi plastik plyonka hazırlayıblar.
Day.Az xəbər verir ki, nəticələri Advanced Science jurnalında dərc olunan araşdırmaya görə, bu materialın səthi nanometr ölçülü "sütuncuqlarla" örtülüb və virusların qabığını mexaniki şəkildə parçalayır.
Yeni texnologiya kimyəvi dezinfeksiya vasitələrindən fərqli olaraq, virusları fiziki təsirlə zərərsizləşdirir. Səthə düşən virus hissəcikləri bu nanostrukturlar tərəfindən dartılaraq zədələnir və çoxalma qabiliyyətini itirir. Sınaqlar zamanı Human parainfluenza virus type 3 üzərində aparılan testlər göstərib ki, bir saat ərzində virusların təxminən 94%-i məhv edilib və ya ciddi şəkildə zədələnib.
Alimlər bildirir ki, bu yanaşma təbiətdən - xüsusilə həşərat qanadlarının mikrorelyefindən ilham alır. Yeni material toksik deyil, təkrar istifadə oluna bilir və müxtəlif səthlərdə - smartfon ekranlarından tibbi avadanlıqlara qədər - tətbiq edilə bilər. Gələcəkdə texnologiyanın real şəraitdə effektivliyi və təhlükəsizliyi daha geniş şəkildə yoxlanılacaq.
