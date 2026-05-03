42 kilometr həyəcan: Bakı marafonu necə yaz fəslinin əsas tədbirinə çevrildi! - VİDEO
Heydər Əliyev Fondunun təşəbbüsü ilə Azərbaycanın paytaxtında keçirilən "Bakı Marafonu 2026" idman tədbirinin əhatə dairəsindən çox kənara çıxaraq genişmiqyaslı şəhər festivalına çevrilib.
Day.Az xəbər verir ki, səhər tezdən Dövlət Bayrağı Meydanı canlı və titrəyən bir mərkəzə çevrildi: minlərlə qaçışçı, media xadimi, diplomat, mədəniyyət və elm nümayəndələri buraya axışıb. Atmosfer daha çox idman və əyləncənin birləşdiyi yarışın başlanğıcı deyil, böyük bir festivalın başlanğıcı kimi hiss olunub.
Əvvəlki illərdə Bakı 21 kilometrlik yarımmarafon yarışına ev sahibliyi etmişdisə, bu ilki tədbirdə şəhər ilk dəfə olaraq 42 kilometrlik tam məsafəyə ev sahibliyi edib. Marşrut meydandan başlayıb "Sea Breeze"də başa çatdı, paytaxtın əsas küçələrini əhatə etdi və şəhərin özünü bu dinamik tədbirin fonuna çevirdi.
Azərbaycan Kikboksinq Federasiyasının vitse-prezidenti və 30 qat dünya çempionu Eduard Məmmədov Trend-ə verdiyi müsahibədə Bakı Marafonunun əhəmiyyətini qeyd edib:
"İldən-ilə bu tədbir daha çox insanı bir araya toplayır və həm həvəskarların, həm də tanınmış idmançıların diqqətini cəlb edir. Bu cür yarışlar təkcə idmanı təbliğ etmir, həm də sağlam həyat tərzi mədəniyyətini formalaşdırır".
Olimpiya çempionu, dəfələrlə dünya və Avropa çempionu, Azərbaycan Milli Olimpiya Komitəsinin vitse-prezidenti Zemfira Meftəxətdinova Trend-ə müsahibəsində bildirib ki, Bakıda tam marafonun keçirilməsi bu tədbiri yeni səviyyəyə çıxarır.
"Burada inanılmaz bir atmosfer hiss olunur: startda və marşrut boyunca həm peşəkar idmançılar, həm həvəskarlar, hətta olimpiya çempionları bir aradadır. Bu, hazırlıq səviyyəsindən asılı olmayaraq irəli getməyə motivasiya verir və ilhamlandırır. Marafon insanları - idmanı sevən, onu dəstəkləyən və sadəcə bu böyük hərəkatın bir hissəsi olmaq istəyənləri bir araya gətirir", - deyə o qeyd edib.
Fan-zona axşam saatlarınadək canlılığını qoruyurdu: musiqi, alqışlar, açıq səhnə və bir cümlə ilə ifadə oluna bilən ab-hava - qaçmasan belə, hadisənin bir hissəsi kimi hiss edirdin. Konsert proqramı ayrıca cazibə mərkəzinə çevrilmişdi: səhnədə Tünzalə Ağayeva, Nigar Camal, Samirə Əfəndi, Eldar Qasımov və digər ifaçılar çıxış edərək ölkənin zəngin musiqi palitrasını nümayiş etdiriblər.
Finiş xəttində marafon emosional zirvəyə çatırdı. İştirakçıları musiqi, könüllülər, fotozonalar və alqışlar qarşılayırdı. Burada yorğunluq sevincə yer verirdi, finişi keçən hər kəs öz kiçik qələbəsini yaşayırdı.
Marşrut Bakını əhatə edən bir səyahəti xatırladırdı: Dənizkənarı bulvardan Neftçilər prospektinə, Ağ şəhərdən Heydər Əliyev prospektinə qədər. Yolboyu su, tibbi yardım və motivasiya təmin edən onlarla dəstək məntəqəsi fəaliyyət göstərirdi.
Marafonun coğrafiyası kifayət qədər geniş idi: ABŞ, Almaniya, Böyük Britaniya, Çin, Gürcüstan, Qazaxıstan, Qırğızıstan, Özbəkistan, Rusiya, Türkiyə, Ukrayna və digər ölkələrdən iştirakçılar qalibiyyət uğrunda mübarizə aparırdı. Eyni zamanda, tədbir inklüzivliyini qoruyub saxlayıb - fiziki məhdudiyyətli şəxslər və Daun sindromlu iştirakçılar da marafonda yer alıblar.
"Bakı marafonu təkcə idman tədbiri deyil, bu, bərabər imkanlar və iradə gücünün məkanıdır. Biz paralimpiyaçılar üçün marafonda iştirak yalnız özümüzü sınamaq deyil, həm də cəmiyyətə göstərmək imkanıdır ki, məhdudiyyətlər yalnız insanın özünə inamının bitdiyi yerdə başlayır. Bakı marafonu birləşdirir, ruhlandırır və sübut edir ki, insanın gücü fiziki imkanlarında deyil, onun xarakterində və irəli getmək əzmindədir", - deyə Trend-ə müsahibəsində "Əlillərin Sosial Reabilitasiyasına və Dəstəyinə İctimai Birlik" sədrinin müavini, Qarabağ müharibəsi I qrup əlili, Bakı Marafonunun dəfələrlə qalibi, paravelosipedçi Bəhlul Əliyev deyib.
Və əlbəttə, bu marafon yaş məhdudiyyəti tanımır.
Türkiyədə veteranlar arasında tam marafonun qalibi olan 67 yaşlı Tapdıq Dadaşov gənclər üçün parlaq nümunədir.
"Belə tədbirlər insanları birləşdirir və güclü motivasiya verir. İstəyirəm ki, gənclər bu cür nümunələrə baxaraq anlasınlar: sağlamlığı qorumaq, idmanla məşğul olmaq və istənilən yaşda qarşıya yeni məqsədlər qoymaq vacibdir", - Azərbaycan idmanının veteranı Trend-ə müsahibəsində bildirib.
Kişilər arasında finiş xəttini ilk keçən Türkiyədən olan idmançı Əhməd Alkanoğlu olub. İkinci yeri ukraynalı Vitali Şafar tutub, üçüncü yerdə isə Qırğızıstan təmsilçisi İrısqeldi Akerov qərarlaşıb.
Qalib gələn türkiyəli idmançı üçün Bakı marafonu uğurlu sayılır.
"Daha əvvəl Bakıda yarımmarafonda qalib olmuşdum və yenidən burada - Bakı marafonunda birinci yer tutduğuma görə çox xoşbəxtəm. Bu gün mübarizə bir qədər çətin idi, çünki güclü külək şəraitində yarışdıq. Bu gün Türkiyə bayrağını qaldırdığıma görə sevinirəm. Ümid edirəm ki, daha böyük marafonlarda daha yaxşı nəticələr əldə edəcəyəm", - idmançı yarışdan sonra bildirib.
Qadınlar arasında birinci yeri Rusiyadan Yelena Tolstıx, ikinci yeri Azərbaycandan Anna Yusupova, üçüncü yeri isə Qazaxıstandan Şirin Akımbay tutub.
Maraqlıdır ki, yarışdan əvvəl Trend-ə müsahibəsində Azərbaycana ilk dəfə gələn rusiyalı iştirakçı Bakı marşrutunda uğurlu debüt edəcəyinə ümid etdiyini bildirmişdi.
"Təəssüratlarım çox müsbətdir, ab-hava olduqca səmimidir. İnsanlar mehribandır, idman ruhu və dəstək hiss olunur. Bu məsafədən maraqlı yarış və yeni emosiyalar gözləyirəm", - deyə o bildirib və bu hissləri qələbə ilə reallaşdırıb.
Marafonun finiş zonasında, "Sea Breeze" ərazisində qaliblərə medalları Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti, IDEA İctimai Birliyinin təsisçisi və rəhbəri Leyla Əliyeva təqdim edib.
Mərasimdə həmçinin Azərbaycan Respublikası Prezidentinin köməkçisi, Heydər Əliyev Mərkəzinin direktoru Anar Ələkbərov və "Agalarov Development" şirkətinin prezidenti Emin Ağalarov iştirak ediblər.
Böyük bayram dəyərli mükafatlarla yadda qalıb. Birinci yerə 6000 manat, ikinci yerə 4000 manat, üçüncü yerə isə 2000 manat verilib. Bundan əlavə, məsafəni başa vuran bütün iştirakçılar medallarla təltif olunub. Həmçinin 42 kilometrlik məsafəni tam qət edə bilməsə də, 21 kilometrlik yarımmarafon məsafəsini başa vuran ilk 2000 iştirakçı da medallar alıb, 10 kilometrlik məsafəni bitirənlərə isə sertifikatlar təqdim olunub. Xüsusi mükafatlar da verilib - finişə ilk çatan tələbə və tələbə qız, ilk korporativ iştirakçı (kişi və qadın), eləcə də ən yaşlı iştirakçılar (kişi və qadın).
Həmin gün Bakı sadəcə marafona ev sahibliyi etmirdi - şəhər onunla yaşayırdı. Paytaxt vahid bir səhnəyə çevrilmişdi və burada hər kəs öz məsafəsini tapmışdı: kimisi 42 kilometr, kimisi isə musiqi, hərəkət və ümumi bayram ab-havası ilə dolu bir günü.
