Bir qrup incəsənət xadiminə Prezidentin mükafatları veriləcək

Bir qrup incəsənət xadiminə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin mükafatları verilib.

Day.Az AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir ki, Prezident İlham Əliyev bununla bağlı Sərəncam imzalayıb.

Sərəncama əsasən, aşağıdakı şəxslərə Prezident mükafatı verilib:

Abbasova Mətanət Nizami qızı

Abbasova-Budaqova Afaq Nurəhməd qızı

Abdullayev Mətləb Fətəli oğlu

Abdullayeva Xurşid Lütfəli qızı

Abdurahmanov Yusif Fikrət oğlu

Adıgözəlov Yalçın Vasif oğlu

Ağaverdiyeva Məsməxanım Aslan qızı

Axundov Əbülfəz Dadaş oğlu

Allahverdiyeva Naibə Siyavuş qızı

Aşurov Mustafa Əhməd oğlu

Atakişiyeva Mətanət Ağazair qızı

Babayeva İnarə Əhməd qızı

Bayramov Təyyar Allahverdi oğlu

Behbudov Əşrəf Məhərrəm oğlu

Canbaxşiyev Səməd Canbağış oğlu

Cəbrayılov Elşən Şahin oğlu

Cəfərov Rasim Valeh oğlu

Cəfərov Samir Qadir oğlu

Cəfərzadə Fatimə Üzeyir qızı

Dubovitskaya Mariya Aleksandrovna

Eres Mətanət İslam qızı

Eyvazova Ayan Fuad qızı

Əfəndi Elçin Fərahim oğlu

Əhmədov Çingiz Əli Əşrəf oğlu

Əhmədov Elşad Eldar oğlu

Əhmədov İbrahim Çingiz oğlu

Əhmədov İlyas Əhməd oğlu

Əkbərov Mir Qabil Qafil oğlu

Əliyev Abdulqəni Zəhmət oğlu

Əliyev Fərid Fərhad oğlu

Əliyeva Arzu Qurban qızı

Əliyeva Münəvvər Sabir qızı

Əliyeva Ülviyyə Fərhad qızı

Əlizadə Əkbər Müzəffər oğlu

Əlizadə Əli Oqtay oğlu

Əlizadə Şəhla Seidşah qızı

Əmiraslanlı Rəvanə Bahadur qızı

Əsədov İlham Əsəd oğlu

Əsədova Məleykə Əlifağa qızı

Əsgərov Əsgər Əkbər oğlu

Əskərov Emil Firuzəddin oğlu

Əzizov Əzizağa Ağayar oğlu

Ferştandt Anton Sergeyeviç

Fətullayev Aslan Miri oğlu

Gözəlova Maytab Valeh qızı

Hacıbabayev Elşən Atababa oğlu

Hacıyev Əli Yusif oğlu

Hacıyev Fuad Əhəd oğlu

Hacıyev Hacı Şamil oğlu

Hacıyev İlqar Xəlil oğlu

Hacıyev Vüqar Aydın oğlu

Hacıyeva Fidan Hacıağa qızı

Hacıyeva Sevil İnşalla qızı

Heybətov Anar Mithət oğlu

Heydərova Elnarə Rafiq qızı

Həsənquliyev Kazım Feyruz oğlu

Həsənov Kərim Abbas oğlu

Həsənov Nicat Yusif oğlu

Həsənov Zaman Hüseyn oğlu

Hüseynli Anar Vaqif oğlu

Hüseynli Rauf Eyyub oğlu

Hüseynov Fizuli İsmət oğlu

Hüseynov Şövqi Ərəstun oğlu

Hüseynova Fəridə Malik qızı

Hüseynova Kəmalə Müzəffər qızı

Xanəhmədov Səməd Budaq oğlu

Xanlarov Habil Tehran oğlu

Xəlilov Səbuhi Ağababa oğlu

Xəlilzadə Rüfət Eldar oğlu

İbrahimov Cavid Zəfər oğlu

İbrahimov Fuad Natiq oğlu

İbrahimova Nigar Rəfael qızı

İbrahimova Şəhla İbrahim qızı

İsmayılov Vilayət Hidayət oğlu

Kazımov Nicat Mirəziz oğlu

Kərimduxt Rövşən Ramazan oğlu

Kərimova Nərgiz Faiq qızı

Klimaşeva Bella Vladislavovna

Kuxmazova Yulizana Şəfiyevna

Qarayev Elnar Cəfər oğlu

Qədiyev Seymur Ağaddin oğlu

Qəhrəmanov Abbas Əhməd oğlu

Qəribova Nargilə Dursun qızı

Qubadov Ceyhun Şahbala oğlu

Qulamov Samir Ceyhun oğlu

Quliyev Cəmil Elşad oğlu

Quliyev Əyyub Ramiz oğlu

Quliyev Hafiz Məhərrəm oğlu

Quliyev Kamran Yusif oğlu

Quliyeva Şəlalə Şahvələt qızı

Qurbanova Gülzar Qurban qızı

Qurbanova Pərvanə Yaqub qızı

Mansurov Elxan Bəhram oğlu

Mansurova Səriyyə Mansur qızı

Mehdiyev İlkin İsgəndər oğlu

Mehdiyeva İrina Yurmiz qızı

Mehdiyeva Şarud Mehdi qızı

Məhərrəmov Firudin Əliməmməd oğlu

Məmmədov Anar Vaqif oğlu

Məmmədov Asim Fərman oğlu

Məmmədov Ayşad Kamal oğlu

Məmmədov Emil Əfrasiyab oğlu

Məmmədov Məmməd Əvəz oğlu

Məmmədov Murad Məmməd oğlu

Məmmədova Dinara Bəxtiyar qızı

Məmmədova Lalə Mirzəli qızı

Mikayılov Anar Şamil oğlu

Mikayılov Mikayıl Şamil oğlu

Miltıx Aleksey Leonidoviç

Mir-Qasım Ayan Oqtay qızı

Mirzəyev Gülağası Ağa Hüseynoviç

Mirzəzadə Nicat Qərib oğlu

Musabəyli Nuridə Musa qızı

Mustafayev Arzu Əhməd oğlu

Nəbiyev Cəbrayıl Fərrux oğlu

Novruzov Əfsər Dilavər oğlu

Nuriyeva Sədaqət Məmmədağa qızı

Orucova Almaz Ədil qızı

Orucova Naidə Mülük qızı

Orucova Sevda Nəbi qızı

Osmanov Fuad Tacəddin oğlu

Osmanova Ayla Bəhram qızı

Ömərov Gümrah Rza oğlu

Poladov Əkram Nicad oğlu

Rəcəbli Məmməd Qüdrət oğlu

Rəcəbli Vidadi Həsən oğlu

Rəhimov Teymur Əsgər oğlu

Rüstəmov Elşən Mərdan oğlu

Rzayev Ramin Sultan oğlu

Rzayeva Sevinc Əziz ağa qızı

Rzayeva Vəfa Əliseyran qızı

Salahov Əbülfət Yusif oğlu

Salamov İqrar Zakir oğlu

Seyidova Ceyla Uran qızı

Səfərova Kəmalə Mazanovna

Səlimli Mirbala Seyidəsgər oğlu

Səlimov Ruslan Xanbala oğlu

Səmədov Şükür Hacıbala oğlu

Səttərova Günay Nazim qızı

Süleymanova Ulduz İbrahim qızı

Şioşvili Leri Qiorqiyeviç

Şirinov Aslan Adil oğlu

Vəliyev Ramiz Hidayət oğlu

Vəliyeva Ləman Vəli qızı

Yahyayev Taleh Saleh oğlu

Yəhyayev Elgün Hafiz oğlu

Yusifova Təranə Əbülfəz qızı

Zeynalov Azər Zeynalabdın oğlu

Zeynalov Cümşüd Nəriman oğlu

Zəki Mehriban Mürvət qızı.