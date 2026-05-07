Bir qrup incəsənət xadiminə Prezidentin mükafatları veriləcək
Bir qrup incəsənət xadiminə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin mükafatları verilib.
Day.Az AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir ki, Prezident İlham Əliyev bununla bağlı Sərəncam imzalayıb.
Sərəncama əsasən, aşağıdakı şəxslərə Prezident mükafatı verilib:
Abbasova Mətanət Nizami qızı
Abbasova-Budaqova Afaq Nurəhməd qızı
Abdullayev Mətləb Fətəli oğlu
Abdullayeva Xurşid Lütfəli qızı
Abdurahmanov Yusif Fikrət oğlu
Adıgözəlov Yalçın Vasif oğlu
Ağaverdiyeva Məsməxanım Aslan qızı
Axundov Əbülfəz Dadaş oğlu
Allahverdiyeva Naibə Siyavuş qızı
Aşurov Mustafa Əhməd oğlu
Atakişiyeva Mətanət Ağazair qızı
Babayeva İnarə Əhməd qızı
Bayramov Təyyar Allahverdi oğlu
Behbudov Əşrəf Məhərrəm oğlu
Canbaxşiyev Səməd Canbağış oğlu
Cəbrayılov Elşən Şahin oğlu
Cəfərov Rasim Valeh oğlu
Cəfərov Samir Qadir oğlu
Cəfərzadə Fatimə Üzeyir qızı
Dubovitskaya Mariya Aleksandrovna
Eres Mətanət İslam qızı
Eyvazova Ayan Fuad qızı
Əfəndi Elçin Fərahim oğlu
Əhmədov Çingiz Əli Əşrəf oğlu
Əhmədov Elşad Eldar oğlu
Əhmədov İbrahim Çingiz oğlu
Əhmədov İlyas Əhməd oğlu
Əkbərov Mir Qabil Qafil oğlu
Əliyev Abdulqəni Zəhmət oğlu
Əliyev Fərid Fərhad oğlu
Əliyeva Arzu Qurban qızı
Əliyeva Münəvvər Sabir qızı
Əliyeva Ülviyyə Fərhad qızı
Əlizadə Əkbər Müzəffər oğlu
Əlizadə Əli Oqtay oğlu
Əlizadə Şəhla Seidşah qızı
Əmiraslanlı Rəvanə Bahadur qızı
Əsədov İlham Əsəd oğlu
Əsədova Məleykə Əlifağa qızı
Əsgərov Əsgər Əkbər oğlu
Əskərov Emil Firuzəddin oğlu
Əzizov Əzizağa Ağayar oğlu
Ferştandt Anton Sergeyeviç
Fətullayev Aslan Miri oğlu
Gözəlova Maytab Valeh qızı
Hacıbabayev Elşən Atababa oğlu
Hacıyev Əli Yusif oğlu
Hacıyev Fuad Əhəd oğlu
Hacıyev Hacı Şamil oğlu
Hacıyev İlqar Xəlil oğlu
Hacıyev Vüqar Aydın oğlu
Hacıyeva Fidan Hacıağa qızı
Hacıyeva Sevil İnşalla qızı
Heybətov Anar Mithət oğlu
Heydərova Elnarə Rafiq qızı
Həsənquliyev Kazım Feyruz oğlu
Həsənov Kərim Abbas oğlu
Həsənov Nicat Yusif oğlu
Həsənov Zaman Hüseyn oğlu
Hüseynli Anar Vaqif oğlu
Hüseynli Rauf Eyyub oğlu
Hüseynov Fizuli İsmət oğlu
Hüseynov Şövqi Ərəstun oğlu
Hüseynova Fəridə Malik qızı
Hüseynova Kəmalə Müzəffər qızı
Xanəhmədov Səməd Budaq oğlu
Xanlarov Habil Tehran oğlu
Xəlilov Səbuhi Ağababa oğlu
Xəlilzadə Rüfət Eldar oğlu
İbrahimov Cavid Zəfər oğlu
İbrahimov Fuad Natiq oğlu
İbrahimova Nigar Rəfael qızı
İbrahimova Şəhla İbrahim qızı
İsmayılov Vilayət Hidayət oğlu
Kazımov Nicat Mirəziz oğlu
Kərimduxt Rövşən Ramazan oğlu
Kərimova Nərgiz Faiq qızı
Klimaşeva Bella Vladislavovna
Kuxmazova Yulizana Şəfiyevna
Qarayev Elnar Cəfər oğlu
Qədiyev Seymur Ağaddin oğlu
Qəhrəmanov Abbas Əhməd oğlu
Qəribova Nargilə Dursun qızı
Qubadov Ceyhun Şahbala oğlu
Qulamov Samir Ceyhun oğlu
Quliyev Cəmil Elşad oğlu
Quliyev Əyyub Ramiz oğlu
Quliyev Hafiz Məhərrəm oğlu
Quliyev Kamran Yusif oğlu
Quliyeva Şəlalə Şahvələt qızı
Qurbanova Gülzar Qurban qızı
Qurbanova Pərvanə Yaqub qızı
Mansurov Elxan Bəhram oğlu
Mansurova Səriyyə Mansur qızı
Mehdiyev İlkin İsgəndər oğlu
Mehdiyeva İrina Yurmiz qızı
Mehdiyeva Şarud Mehdi qızı
Məhərrəmov Firudin Əliməmməd oğlu
Məmmədov Anar Vaqif oğlu
Məmmədov Asim Fərman oğlu
Məmmədov Ayşad Kamal oğlu
Məmmədov Emil Əfrasiyab oğlu
Məmmədov Məmməd Əvəz oğlu
Məmmədov Murad Məmməd oğlu
Məmmədova Dinara Bəxtiyar qızı
Məmmədova Lalə Mirzəli qızı
Mikayılov Anar Şamil oğlu
Mikayılov Mikayıl Şamil oğlu
Miltıx Aleksey Leonidoviç
Mir-Qasım Ayan Oqtay qızı
Mirzəyev Gülağası Ağa Hüseynoviç
Mirzəzadə Nicat Qərib oğlu
Musabəyli Nuridə Musa qızı
Mustafayev Arzu Əhməd oğlu
Nəbiyev Cəbrayıl Fərrux oğlu
Novruzov Əfsər Dilavər oğlu
Nuriyeva Sədaqət Məmmədağa qızı
Orucova Almaz Ədil qızı
Orucova Naidə Mülük qızı
Orucova Sevda Nəbi qızı
Osmanov Fuad Tacəddin oğlu
Osmanova Ayla Bəhram qızı
Ömərov Gümrah Rza oğlu
Poladov Əkram Nicad oğlu
Rəcəbli Məmməd Qüdrət oğlu
Rəcəbli Vidadi Həsən oğlu
Rəhimov Teymur Əsgər oğlu
Rüstəmov Elşən Mərdan oğlu
Rzayev Ramin Sultan oğlu
Rzayeva Sevinc Əziz ağa qızı
Rzayeva Vəfa Əliseyran qızı
Salahov Əbülfət Yusif oğlu
Salamov İqrar Zakir oğlu
Seyidova Ceyla Uran qızı
Səfərova Kəmalə Mazanovna
Səlimli Mirbala Seyidəsgər oğlu
Səlimov Ruslan Xanbala oğlu
Səmədov Şükür Hacıbala oğlu
Səttərova Günay Nazim qızı
Süleymanova Ulduz İbrahim qızı
Şioşvili Leri Qiorqiyeviç
Şirinov Aslan Adil oğlu
Vəliyev Ramiz Hidayət oğlu
Vəliyeva Ləman Vəli qızı
Yahyayev Taleh Saleh oğlu
Yəhyayev Elgün Hafiz oğlu
Yusifova Təranə Əbülfəz qızı
Zeynalov Azər Zeynalabdın oğlu
Zeynalov Cümşüd Nəriman oğlu
Zəki Mehriban Mürvət qızı.
