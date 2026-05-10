Yevlaxda mikroavtobus aşıb,

Yevlaxda ağır yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.

Day.Az APA-ya istinadən xəbər evrir ki, "Mercedes Sprinter" markalı mikroavtobus idarəetmədən çıxaraq aşıb. Hadisə rayon ərazisində qeydə alınıb.

İlkin məlumata əsasən, qəza nəticəsində 20-yə yaxın şəxs xəsarət alıb. Yaralılar Yevlax və Mingəçevir şəhərlərində yerləşən tibb müəssisələrinə çatdırılıblar.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.