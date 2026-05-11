Aeroportla Bakının əsas məntəqələri arasında WUF13 şatl avtobusları hərəkət edəcək
2026-cı il 12 may tarixindən etibarən Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportu ilə Bakı şəhərinin əsas məntəqələri arasında WUF13 üçün xüsusi Hava Limanı Şatl Xidmətləri fəaliyyət göstərəcək.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə "WUF13Azerbaijan"ın "X" sosial şəbəkə hesabında məlumat paylaşılıb.
Gələn iştirakçılar üçün 6 xüsusi hava limanı şatl marşrutu təqdim olunacaq:
A1 | 28 May
A2 | Nərimanov
A3 | İzmir
A4 | Şıx
A5 | İçərişəhər
A6 | Sea Breeze
2026-cı il 15 may tarixindən etibarən A2 Nərimanov marşrutu həmçinin WUF13 tədbir məkanına birbaşa bağlantı təmin edəcək.
Hava Limanı Şatl Xidmətləri WUF13 nəqliyyat qovşaqlarına, yerləşdirmə zonalarına və Forum məkanına rahat çıxışı təmin edəcək.
Şatllar WUF13-un rəsmi nəqliyyat cədvəlinə uyğun olaraq akkreditasiyadan keçmiş iştirakçılar üçün 24/7 rejimində fəaliyyət göstərəcək.
Şatl xidmətləri akkreditasiyadan keçmiş WUF13 iştirakçıları üçün ödənişsizdir.
Akkreditasiya nişanını hələ əldə etməmiş iştirakçılar şatl xidmətlərindən istifadə etmək üçün onlayn qeydiyyat təsdiqini təqdim edə bilərlər.
