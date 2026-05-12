Bakıda faciəvi hadisə: 2 qadın pəncərədən yıxıldı, biri öldü
Day.Az xəbər verir ki, mayın 10-u saat 17 radələrində 1989-cu il təvəllüdlü Aynur Alim qızı Səfərova yaşadığı Qaradağ rayonu Ələt qəsəbəsindəki evin pəncərəsini silərkən ehtiyatsızlıqdan yıxılıb. Beşmərtəbəli binanın 4-cü mərtəbəsindən yıxılan qadın xəstəxanaya yerləşdirilsə də, vəfat edib.
Oxşar hadisə Nərimanov rayonunda qeydə alınıb. Mayın 11-i saat 12 radələrində 2005-ci il təvəllüdlü Nərmin Hikmət qızı Kərimova yaşadığı N.Nərimanov küçəsi ev 7 mənzil 11-in pəncərəsindən ehtiyatsızlıqdan yıxılıb.
Dördüncü mərtəbədən yıxılan 21 yaşlı Nərmin xəstəxanaya yerləşdirilib, vəziyyəti orta-ağırdır./qafqazinfo
