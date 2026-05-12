Azərbaycan gimnastları beynəlxalq turnirdə uğurlu nəticələr göstəriblər - FOTO
6-11 may tarixlərində Portuqaliyanın Portimao şəhərində bədii gimnastika beynəlxalq turnir keçirilib.
Azərbaycan Gimnasika Federasiyasından Day.Az-a verilən məlumata görə, turnirdə ölkəmizi böyüklər yaş kateqoriyasında Gövhər İbrahimova, Fidan Qurbanlı, Kamilla Seyidzadə, gənclər yaş kateqoriyasında Azadə Atakişiyeva və Nuray Muradlı təmsil ediblər.
"Gənclər arasındakı mübarizədə Azadə Atakişiyeva və Nuray Muradlı komanda hesabında 94.000 xalla Amerika və İtaliyanı geridə qoyaraq qızıl medalın sahibi olublar. Fərdi proqramda top ilə Azadə Atakişiyeva 25.500 xalla qızıl, Gövhər İbrahimova isə 25.900 xalla gümüş medal əldə edib.
Gimnastlarımızı təbrik edirik", - deyə məlumatda qeyd edilib.
