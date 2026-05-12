Metrodan neçə nəfər istifadə EDİB?

Bakı metrosu 2024-cü ildə öz tarixində rekord sərnişindaşıma göstəricilərinə imza atıb.

Day.Az xəbər verir ki, həmin il ərzində metrodan ümumilikdə 229,5 milyondan çox sərnişin istifadə edib ki, bu da 2023-cü illə müqayisədə 4,6% artım deməkdir.

Orta statistik hesabla gün ərzində 627 mindən çox insan metro xidmətlərindən yararlanır.

Xüsusilə fevral və noyabr ayları ən sıx dövrlər kimi qeyd olunur. Məsələn, 2024-cü ilin noyabrın 24-də bir gündə 867 mindən çox sərnişin daşınaraq tarixi rekordlardan biri yenilənib.

Nəsimi Ələsgərli