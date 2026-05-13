Zamanı sözlə danışdıran yazıçı – Elçinin xatirəsi anılıb - FOTO
Yazıçı, dramaturq, ədəbiyyatşünas alim və ictimai-siyasi xadim Elçin Əfəndiyevin anadan olmasının 83 illiyi tamam olur.
Day.Az xəbər verir ki, bu gün Birinci Fəxri Xiyabanda dəfn olunan Elçin Əfəndiyevin məzarı ziyarət edilib.
Ailəsi, sənət yoldaşları, dostları toplaşıb, xatirəsi anılıb, məzarı üstünə güllər düzülüb.
Elçin Əfəndiyev Azərbaycan ədəbiyyatının müasir inkişafında mühüm rol oynamış görkəmli yazıçı, dramaturq və ictimai xadimdir. 13 may 1943-cü ildə Bakıda, tanınmış yazıçı İlyas Əfəndiyevin ailəsində anadan olan Elçin Əfəndiyev uşaqlıqdan ədəbiyyat mühitində böyüyüb. 1993-2018-ci illərdə Azərbaycanın Baş nazirinin müavini kimi çalışıb.1998-ci ildə "Xalq yazıçısı" fəxri adına layiq görülüb. Bundan başqa, "Şərəf", "Şöhrət", "İstiqlal" ordenlərinə, eləcə də "Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fəxri diplomu"na layiq görülüb.
Elçin Əfəndiyev yaradıcılığa hekayə janrı ilə başlayıb, "Min gecədən biri", "Bu dünyada qatarlar gedər", "Baladadaşın ilk məhəbbəti" kimi əsərləri ilə Azərbaycan nəsrində özünəməxsus üslub formalaşdırıb. Onun əsərlərində əsasən adi insanların həyatı, sosial münasibətlər və mənəvi problemlər təsvir olunur. Ədəbiyyata erkən yaşlarından maraq göstərən yazıçının ilk hekayəsi olan "O inanırdı" 16 yaşında çap edilib.
1980-ci illərdən etibarən Elçin Əfəndiyevin yaradıcılığında yeni mərhələ başlayıb. "Mahmud və Məryəm" romanı ilə yazıçı tarixi motivləri, folklor elementlərini və fəlsəfi düşüncəni bir araya gətirib. Daha sonra qələmə aldığı "Ağ dəvə", "Ölüm hökmü" və "Baş" romanları Azərbaycan ədəbiyyatının mühüm nümunələri sırasında yer alıb. Xüsusilə "Ölüm hökmü" əsəri sovet repressiyalarının faciəli nəticələrini bədii şəkildə əks etdirməsi ilə diqqət çəkir.
Elçin Əfəndiyev yalnız nasir kimi deyil, dramaturq, tənqidçi və ədəbiyyatşünas kimi də Azərbaycan mədəniyyətinə töhfələr verib. Onun pyesləri teatr səhnələrində uğurla nümayiş olunmuş, əsərləri müxtəlif dillərə tərcümə edilib. Eyni zamanda uzun illər dövlət idarəçiliyində çalışıb.
Yazıçının yaradıcılığında milli dəyərlərlə müasir düşüncə arasında balans aydın şəkildə hiss olunur. O, tarixi mövzuları müasir insanın problemləri ilə əlaqələndirərək oxucu üçün aktual və düşündürücü əsərlər yaradıb.
2025-ci ildə Elçin Əfəndiyevin vəfatı Azərbaycan ədəbiyyatı üçün böyük itkidir. Bununla belə, onun zəngin ədəbi irsi Azərbaycan mədəniyyətinin mühüm hissəsi kimi yaşayır və yeni nəsillər tərəfindən maraqla oxunmağa davam edir.
