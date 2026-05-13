Telefonla hansı vaqonun boş olduğunu görə BİLƏCƏYİK - YENİLİK
"Yaxın gələcəkdə mobil tətbiqdə gələn qatarda hansı vaqonların nisbətən boş olduğu göstəriləcək".
Day.Az xəbər verir ki, bunu Bakı Metropoliteni QSC-nin sədri Vüsal Aslanov Trend-ə müsahibəsində deyib.
O, metroda sərnişin sıxlığının aradan qaldırılması istiqamətdə görülən işlər barədə danışıb.
Sədr bildirib ki, süni intellekt əsaslı videomüşahidə sistemini ilkin mərhələdə istifadəyə verilib:
"Kamera sistemi sərnişinlərin hansı stansiyadan girib hansı stansiyaya çıxdığının ümumi fonunu müəyyənləşdirir.
Bəzi yeniliklər artıq hiss olunur: gedən qatarın vaxtı deyil, növbəti gələcək qatarın vaxtı göstərilir. Yaxın gələcəkdə mobil tətbiqdə gələn qatarda hansı vaqonların nisbətən boş olduğu göstəriləcək", - deyə o bildirib.
Nəsimi Ələsgərli
