Duşda sabun, yoxsa gel istifadə edilməlidir? - Mütəxəssislər açıqladı
Vücud təmizliyində istifadə olunan sabun və duş gellərinin dəri sağlamlığına təsirləri araşdırılıb. Araşdırmalar göstərir ki, hər iki məhsul təmizlik məqsədinə xidmət etsə də, seçim dəri tipinə görə edilməlidir.
Day.Az mütəxəssislərin bu mövzu ilə bağlı mühüm tövsiyələrini təqdim edir:
Dəri tipinə görə seçim necə olmalıdır?
Quru və pul-pul tökülən dərilər: Healthline məlumatlarına görə, quru dərilər üçün nəmləndirici tərkibi yüksək olan duş gelləri tövsiyə olunur. Bu gellər təmizlik zamanı dərinin baryerini qoruyur və nəm itkisinin qarşısını alır.
Həssas dərilər: Təbii tərkibli və hipoalergenik sabunlar həssas dərilər üçün daha təhlükəsiz alternativ sayılır.
Sabun istifadəsinin üstünlükləri
Sabunlar təmizlikdə yüksək effektivlik göstərməklə yanaşı, digər faydaları ilə də seçilir:
Ekoloji təmizlik: Qablaşdırma baxımından ətraf mühitə daha az zərər verir.
Təbii tərkib: Adətən paraben və süni qoruyucu maddələr ehtiva etmir, bu da allergik reaksiya riskini minimuma endirir.
Peelinq təsiri: Tərkibində yulaf və ya ərik çəyirdəyi hissəcikləri olan sabunlar ölü hüceyrələri kənarlaşdırmaq üçün ideal variantdır.
Kritik komponentlərə diqqət
Məhsul seçərkən tərkibinə mütləq nəzər salınmalıdır:
Bitki mənşəli təmizləyici olan qliserin, həm çirki təmizləyir, həm də dərinin nəm balansını saxlayır.
Mütəxəssislər həddindən artıq güclü antibakterial maddələrdən qaçmağı tövsiyə edir. Bu maddələr dərinin təbii florasını pozaraq dərini müdafiəsiz qoya bilər.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре