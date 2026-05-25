Qarında şişkinliyi azaltmağın sadə yolları açıqlandı
Milli.Az xəbər verir ki, əsas səbəblərdən biri kifayət qədər su içməməkdir. Bu halda qidalar bağırsaqda daha gec həzm olunur və qaz yaranması artır.
Mütəxəssislər rasionda meyvə, tərəvəz, paxlalılar və tam taxıl məhsullarına daha çox yer verməyi tövsiyə ediblər. Həmçinin yeməkdən sonra yüngül gəzinti etməyin həzmi sürətləndirdiyi bildirilib.
Həkimlər axşam saatlarında çox yeməməyi, spirtli içkilərdən, yağlı və emal olunmuş qidalardan uzaq durmağı da məsləhət görüblər. Onların fikrincə, keyfiyyətli yuxu və stressin azalması da qarında şişkinliyin azalmasına kömək edir.
