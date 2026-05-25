1.2 milyard insan bu xəstəlikdən əziyyət çəkir
Yer kürəsində təxminən 1.2 milyard insan ruhi xəstəliklərdən əziyyət çəkir.
Milli.Az xəbər verir ki, bu barədə "Lancet" nəşri məlumat yayıb.
"Son 33 ildə bu rəqəm ikiqat artıb. Narahatlıq pozğunluqları, klinik depressiya, distimiya, anoreksiya, bulimiya nervoza, şizofreniya və davranış pozğunluqlarında ciddi artımlar müşahidə edilib", - məlumatda deyilib.
