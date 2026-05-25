https://news.day.az/azerinews/1837107.html Bayram namazı nə vaxt qılınacaq? Qurban bayramı namazları ölkəmizin bütün mərkəzi məscidlərində qeyd ediləcək. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə QMİ sədri şeyxülislam Allahşükür Paşazadənin Qurban bayramı münasibətilə təbrikində bildirilib. Qeyd edilib ki, mayın 27-də paytaxt Bakının Əjdərbəy məscidində bayram namazı saat 08:00-də, Təzəpir məscidində 09:00-da qılınacaq.
