https://news.day.az/azerinews/1837210.html Şimal dənizinin dibində 18 min illik izlər tapıldı Şimal dənizinin dibində alimlər təxminən 18 min il əvvələ aid izlər aşkarlayıblar. Day.Az xəbər verir ki, tədqiqat bu izlərin keçmişdə hərəkət edən nəhəng buzdağları tərəfindən yarandığını göstərir. Araşdırma British Antarctic Survey tərəfindən aparılıb və nəticələr "Nature Communications" jurnalında dərc olunub.
Şimal dənizinin dibində 18 min illik izlər tapıldı
Şimal dənizinin dibində alimlər təxminən 18 min il əvvələ aid izlər aşkarlayıblar.
Day.Az xəbər verir ki, tədqiqat bu izlərin keçmişdə hərəkət edən nəhəng buzdağları tərəfindən yarandığını göstərir.
Araşdırma British Antarctic Survey tərəfindən aparılıb və nəticələr "Nature Communications" jurnalında dərc olunub. İzlər sismik məlumatlar vasitəsilə təsadüfən müəyyən edilib.
Alimlər bu kəşfin regionun buzlaq tarixini daha yaxşı anlamağa və gələcək iqlim dəyişikliklərini qiymətləndirməyə kömək edə biləcəyini bildirirlər.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре