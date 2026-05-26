https://news.day.az/azerinews/1837214.html Şəkərli diabet zamanı axşam nə yemək lazımdır? – 5 faydalı məhsul Dietoloqlar axşam saatlarında qan şəkərini sabit saxlamaq üçün lif, zülal və faydalı yağlarla zəngin qidaların seçilməsini tövsiyə ediblər. Day.Az xəbər verir ki, mütəxəssislərə görə, düzgün şam yeməyi gecə aclığını və şəkər sıçrayışlarını azaldır.
Şəkərli diabet zamanı axşam nə yemək lazımdır? – 5 faydalı məhsul
Dietoloqlar axşam saatlarında qan şəkərini sabit saxlamaq üçün lif, zülal və faydalı yağlarla zəngin qidaların seçilməsini tövsiyə ediblər.
Day.Az xəbər verir ki, mütəxəssislərə görə, düzgün şam yeməyi gecə aclığını və şəkər sıçrayışlarını azaldır.
Siyahıda ilk yeri brokoli, qulançar və yaşıl yarpaqlı tərəvəzlər kimi nişastasız tərəvəzlər tutur. Həmçinin Salmon, forel və ton balığı kimi yağlı balıqların insulin həssaslığını artırdığı bildirilib.
Dietoloqlar əlavə olaraq avokado, qoz-fındıq və zeytun yağını da faydalı hesab edirlər. Onların tərkibindəki sağlam yağlar və maqnezium qan şəkərinin tənzimlənməsinə kömək edir.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре