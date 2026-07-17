https://news.day.az/azerinews/1848771.html İlqar Əkbərov vəfat etdi Beynəlxalq Muğam Mərkəzinin (BMM) quruluşçu rejissoru İlqar Əkbərov 53 yaşında vəfat edib. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə mərkəz məlumat yayıb.

İlqar Əkbərov vəfat etdi

Azərbaycanca, 17 июля 2026 23:30 (UTC +04:00) 327
İlqar Əkbərov vəfat etdi

Beynəlxalq Muğam Mərkəzinin (BMM) quruluşçu rejissoru İlqar Əkbərov 53 yaşında vəfat edib.

Day.Az xəbər verir ki, bu barədə mərkəz məlumat yayıb.

Qeyd edək ki, İlqar Əkbərov 1994-cü ildən Azərbaycan Dövlət Teleradio Verilişləri Şirkətində musiqi tərtibatçısı kimi fəaliyyətə başlayıb, 2021-ci ildən isə Beynəlxalq Muğam Mərkəzində quruluşçu rejissor kimi çalışırdı.

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