https://news.day.az/azerinews/1848807.html Norveçdə güclü yanğın nəticəsində 100-dən çox ev yanıb Norveçdə 100-dən çox yaşayış evi yanaraq məhv olub, iki nəfər yanma məhsullarından zəhərlənmə diaqnozu ilə xəstəxanaya yerləşdirilib. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə krallığın polisi məlumat yayıb.

Norveçdə güclü yanğın nəticəsində 100-dən çox ev yanıb

Azərbaycanca, 18 июля 2026 11:52 (UTC +04:00) 264
Norveçdə güclü yanğın nəticəsində

Norveçdə 100-dən çox yaşayış evi yanaraq məhv olub, iki nəfər yanma məhsullarından zəhərlənmə diaqnozu ilə xəstəxanaya yerləşdirilib.

Day.Az xəbər verir ki, bu barədə krallığın polisi məlumat yayıb.

Bildirilib ki, iyulun 17-də hələlik müəyyən edilməmiş səbəbdən Oslodan 40 kilometr aralıda yerləşən Drammen yaşayış məntəqəsində evlərin birində yanğın baş verib. Alov qısa müddətdə binanı tamamilə bürüyərək qonşu tikililərə keçib, yanğın isə partlayışlarla müşayiət olunub. Nəticədə bir neçə yüz yerli sakin təxliyə edilib.

İyulun 17-si axşam saatlarında alovun yeni tikililərə yayılması dayansa da, iyulun 18-i səhərədək yanğın hələ də tam lokallaşdırılmayıb. Yaşayış məntəqəsinin ətrafındakı meşəlik ərazilərdə də yanğın davam edir. Yanğının söndürülməsinə aviasiya texnikası cəlb olunub.

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