https://news.day.az/azerinews/1848820.html Etibar Aslanov evində ölü tapılıb Sabunçu rayonunda 52 yaşlı kişinin meyiti tapılıb. Day.Az unikal-a istinadən xəbər verir ki, hadisə Maştağa kəndində qeydə alınıb. Belə ki, Etibar Aslanovun üzərində zorakılıq əlamətləri görünməyən meyiti yaşadığı evdə aşkarlanıb. Faktla bağlı araşdırma aparılır.
Etibar Aslanov evində ölü tapılıb
Sabunçu rayonunda 52 yaşlı kişinin meyiti tapılıb.
Day.Az unikal-a istinadən xəbər verir ki, hadisə Maştağa kəndində qeydə alınıb.
Belə ki, Etibar Aslanovun üzərində zorakılıq əlamətləri görünməyən meyiti yaşadığı evdə aşkarlanıb.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
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