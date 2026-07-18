https://news.day.az/azerinews/1848841.html İtkin düşən 8 nəfərlə bağlı YENİ XƏBƏR İtkin düşən 8 nəfər tapılıb. Bu barədə Day.Az-a Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən məlumat verilib. Bildirilib ki, iyulun 17-də polis əməkdaşlarının keçirdikləri tədbirlərlə ailə üzvlərini məlumatlandırmadan yaşadığı ünvanı tərk etdiyinə görə itkin düşmüş kimi axtarışı aparılan 8 nəfər tapılaraq aidiyyəti üzrə təhvil verilib.
İtkin düşən 8 nəfərlə bağlı YENİ XƏBƏR
İtkin düşən 8 nəfər tapılıb.
Bu barədə Day.Az-a Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən məlumat verilib.
Bildirilib ki, iyulun 17-də polis əməkdaşlarının keçirdikləri tədbirlərlə ailə üzvlərini məlumatlandırmadan yaşadığı ünvanı tərk etdiyinə görə itkin düşmüş kimi axtarışı aparılan 8 nəfər tapılaraq aidiyyəti üzrə təhvil verilib.
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