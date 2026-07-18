https://news.day.az/azerinews/1848853.html “Apple” dünyanın ən bahalı səhmdar şirkəti oldu "Apple" korporasiyası bazar kapitallaşmasına görə qrafik prosessorlar istehsalçısı "Nvidia" şirkətini geridə qoyaraq dünyanın ən bahalı açıq səhmdar şirkəti olub. Bu barədə "Bloomberg" məlumat yayıb. İyulun 17-də "Nvidia"nın səhmləri 3,7 faiz ucuzlaşıb və nəticədə şirkətin bazar kapitallaşması 4,8 trilyon dollara enib.
“Apple” dünyanın ən bahalı səhmdar şirkəti oldu
"Apple" korporasiyası bazar kapitallaşmasına görə qrafik prosessorlar istehsalçısı "Nvidia" şirkətini geridə qoyaraq dünyanın ən bahalı açıq səhmdar şirkəti olub.
Bu barədə "Bloomberg" məlumat yayıb.
İyulun 17-də "Nvidia"nın səhmləri 3,7 faiz ucuzlaşıb və nəticədə şirkətin bazar kapitallaşması 4,8 trilyon dollara enib. Bununla yanaşı, "Apple"ın səhmləri 0,4 faiz bahalaşıb və şirkətin bazar kapitallaşması 4,9 trilyon dollara çatıb.
Nvidia 2025-ci ilin may ayından etibarən birja dəyərinə görə ən bahalı şirkətlər siyahısına liderlik edirdi. Ötən ilin oktyabrında isə şirkətin bazar kapitallaşması 5 trilyon dollara çatmışdı.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре