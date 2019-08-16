Продолжение. С первой частью можно ознакомиться по ссылке.

Day.Az представляет масштабное интервью с видным ученым, дипломатом, послом Азербайджана в Польше Гасаном Гасановым.

Насколько известно, в Авесте упоминаются некие территории. Были ли попытки одну из этих территорий идентифицировать с Азербайджаном?



В разделе Авесты Видэвдад имеется специальный раздел названный учеными "Географическая поэма". В этой поэме упоминаются 16 территорий, которые создал Ахура-Мазда. В официальных научных изданиях я не встречал идентификацию какой-либо из них с Азербайджаном. Хотя И. С. Брагинский отмечает, что Ариана-Вэджа, идентифицируется с несколькими регионами, как Хорезм, либо это область в междуречье Аму-Дарьи и Сырдарьи, либо южнорусские степи и др. В этом перечне он упоминает и местность на берегу реки Аракс. В этой же географической поэме Ариана-Вэджа характеризуется следующим образом: "Десять месяцев там зимние, два - летние и в эти [зимние месяцы] воды холодные, земли холодны, растения холодны там в середине зимы, там в сердцевине зимы; там зима [когда] идёт к концу, там большое половодье". Читатель сам может оценить ситуацию, насколько можно признать, что местность на берегу Аракса имеет "десять месяцев зимы". В поздней литературе (на среднеперсидском языке) Ариана-Вэджа именуется Эранвеж, т.е. Иран в современном понимании.

Но ведь говорят, что Азербайджан упоминается в зороастрийских текстах!



Азербайджан/Адурбадаган, действительно упоминается в зороастрийских текстах и особенно в Бундахишне. Но эти упоминания имеют особенность, заключающуюсяся в том, они связаны с турами/туранцами. Например, упоминаются горы Албурс и Аснаванд и озеро Чичаст, где размещены антизороастрийские капища дэвопоклонников/ идолопоклонников, над которыми покровительствует Франграсйан. Сообщается о реке Спед, у которой находился Аждахак в ожидании от Ангро-Манью/Ахримана, "власть над миром на тысячу лет". Авестийские сюжеты пересказываются и средневековыми авторами, которые деятельность Афрасиаба/Франграсйана связывают с Азербайджаном. В частности Бакуви и Садиг Исфагани отмечают, что Афрасиаб скрывал в городе Шабран, персидского военнопленного. Мухаммад ан-Насави сообщает, что Афрасиаб проживал в крепости в Аране. Эвлия Челеби отмечает, что город Нахчыван основан Афрасиабом, а в Сасанидской книге "Города Ирана" сообщается, что Афрасиабом был построен горд Ганзак (Столица древнего Азербайджана, у озера Урмия).



И еще говорят, что Зороастр родился в Азербайджане?



Относительно родины Зороастра среди историков нет единого мнения. Называются город Хорезм в долине Аму-Дарьи в Узбекистане, область Ариана-Вэджа который предполагается на территории современного Туркменистана, разные районы Средней Азии (Древняя Бактрия или Маргиана) и в том числе Азербайджан. Согласно Бируни Зороастр родился в Азербайджане. Даже в одном месте Бируни его называет Азербайджанец. Но это ничего не значит. Иисус Христос родился в иудейской семье и даже исповедовал эту религию, но за созданной им религией пошли совершенно иные народы, а не иудеи. Даже такой сторонник зороастризма в Азербайджане, как Играр Алиев, отрицает какую-либо возможность азербайджанского происхождения Зороастра. Да и мировая наука не принимает эту версию.



Насколько известно, Азербайджан временами входил в состав Ахеменидской и Сасанидской империй, которые исповедовали зороастризм. Неужели не было попыток внедрить эту религию в среду азербайджанского населения?



М. Каганкайтукский в Истории Албании сообщает, что во времена персидского царя Иездегирда пришло в Албанию "строжайшее повеление повиноваться учению могов". При этом поступил указ "отцам жениться на дочерях, братьям на сестрах, сыновьям на родных матерях, внукам на праматерях". Албаны начали сопротивляться, но так как подобное повеление поступило и в Армению, они, объединившись, подняли восстание и добились успеха.



Встречались ли первым арабам, вторгнувшимся в Азербайджан зороастрийцы?



Арабский историк Табари (839-923) использует слова и маджусы/маги и зороастрийцы. В одном случае он имеет в виду предсказателей, ясновидцев (которые вполне могли быть в числе священнослужителей разных религий), а в другом лиц исповедующих зороастрийскую религию. Табари говорит, что Зороастр был мастером/учителем магов" (Табари, т.4). Из сказанного Табари можно сделать вывод, что к тому времени у зороастрийцев была каста магов - ясновидцев и предсказателей. Табари отмечает, что Зороастр свою пророческую миссию начал в Азербайджане, но затем, перебрался в Балх к персидскому царю Виштаспу (Табари, т.4). Если учесть, что первым принявшим зороастризм был Виштаспа, то Зороастр ушел из Азербайджана, не добившись кого-либо склонить к своей религии. Некоторые современные исследователи, не вникая в суть считают, что под словом "маджусы/маги" арабских источников, имеются ввиду зороастрийцы.



Зия Буниятов слово "маджус" переводит, как многобожники. Но таковыми были тюрки-тенгрианцы, а не зороастрийцы. Известный ученый арабист, Нариман Гасымзаде по моей просьбе исследовал слово "маджус" в арабских источниках. Согласно его сообщению, слово "маджус/маг" используется и в Коране, но категорически не в значении зороастриец. В арабской традиции слово "маг" используется в значении "волшебник, предсказатель, ясновидец".



Следует отметить, что одним из первых в античной литературе слово маг использовал Геродот, имея в виду не религию вообще, а мидийских "ясновидцев, предсказателей". Эта мидийская традиция ясновидцев и предсказателей, впоследствии распространилась среди других религий. Да и ныне широко распространенное в европейских языках слово "маг, магия" имеет мидийское происхождение и такое же значение. О том, что термин "магиа" не означает зороастриец, подтверждает Табари сообщая, что "Беварасп практиковал магию" (Табари, т.1). Учитывая, что Беварасп/Аждахак был одним из ведущих антизороастрийцев, можно сделать однозначный вывод, что слово магия не могла означать зороастриец.



Неужели даже в индивидуальном плане никто из тюркского населения Азербайджана не принимал зороастризм?



По всей вероятности, попытки были. Поэтому нельзя исключать, что в индивидуальном аспекте кто-то может и принимал зороастризм. В пример хотел бы напомнить знаменитую легенду о Девичьей башне. В легенде говорится, что некий Хан хотел жениться на своей дочери, и якобы она поставила условие, что исполнит его волю, если он построит для нее башню. По завершению строительства она поднялась на верхнюю площадку башни и бросилась оттуда в море, не исполнив волю своего отца.



Я всесторонне исследовал Девичью башню, и в связи с тем, что башню часто связывают с зороастризмом, провел сопоставительные исследования всего, что связано с ней. В конечном итоге пришел к выводу, что Девичья башня была построена еще до зороастризма, в VIII в. до н.э. (впервые об этом сказал Давуд Ахундов) и была она святилищем скифской языческой богини Дэвы. Богиня Дэва была одновременно богиней Огня. Служители этого святилища, как и сама богиня, должны были быть девственницами. Возможно, отец одной из служительниц этого святилища принял зороастризм и, согласно закону, этой религии должен был жениться на своей дочери. Она же, сохраняя верность своей незороастрийской религии, предпочла погибнуть, нежели выйти замуж за отца. Эту легенду до недавнего времени наши экскурсоводы без каких-либо комментариев усиленно рассказывали иностранцам, которые уезжали из Азербайджана со странными чувствами. Мы не должны бояться этой легенды, а, наоборот, упоминая ее, подчеркивать ценности нашего народа языческого, доисламского периода, противоречащих зороастризму. Эта легенда сообщает не о странных обычаях наших предков, а, наоборот, подтверждает, что в своей массе тюрки Азербайджана придерживались своих языческих традиций и не принимали зороастризм, даже ценой жизни.



Только ли этническое отличие разделяло зороастрийцев и незороастрийцев?



Нет! Их разделяла и система ценностей.



Расскажите, пожалуйста, хотя бы кратко, какие ценности разделяли наших доисламских тюркских предков от зороастрийцев?



В Авесте одним из самых агрессивных врагов зороастризма является туранец Франграсйан. Авестийского Франграсйана Фирдоуси называет Афрасиабом. Великие ученые средневековья Махмуд Кашкарлы и Юсиф Баласагунлу, в свою очередь отмечают, что Афрасиаб/Франграсйан это великий тюркский полководец Алп Ар Тонга. Согласно Авесты, Франграсйан/Афрасиаб для зороастрийцев, "захватчик", "враг зороастрийцев", "негодяй", "злодей туранец" и т.д. (Авеста). Отношение к умершему у зороастрийцев диаметрально расходилось с подобными тюркскими традициями. Авеста обвиняет, что: "Ангро-Манью/Ахриман многопагубный мерзкий, неискупаемый состряпал грех погребения трупов, грех предания трупов огню (так написано в оригинале)". Зороастрийцы считали, что ни землю, ни огонь нельзя было осквернять соприкосновением с трупом. Поэтому, тот, кто закопает человека в землю, согласно зороастрийской традиции должен быть подвергнут 500 ударам "лошадиной плети". Лица, занимающиеся зороастрийским похоронным обрядом, "до конца своих дней считались нечистыми". (Авеста, Видэвдад, Похоронный обряд). У доисламских тюрков, было наоборот. Они и хоронили в земле и обугливали труп. Этот символический ритуал означал вручение умершего под покровительство Верховной богини скифов Табити. Напоминаю, что обугливание на тюркских языках означает "тапитма", а имя верховной скифской богини огня Табити.



В одном из своих интервью вы говорили о кровно-родственных браках среди зороастрийцев, не раскрыв их сути. Расскажите, пожалуйста, об этом обычае зороастрийцев.



В зороастризме узаконен кровно-родственный брак, называемый ими хваэтвадата...В Авесте написано: "Я - Присягаю Вере маздаяснийской...поощряющей хваэтвадату! Это - присяга Вере маздаяснийской!" (Ясна, 12, Символ веры 7-9) Таким образом, человек, присягающий зороастрийской религии, должен подтвердить свою верность хваэтвадате! Что такое хваэтвадата? Это "брак между своими", "брачно-родственный", брак, ближайших родственников: отца с дочерью, матери с сыном, брата с родной сестрой и т.д. В одном из зороастрийских книг написано: Спросил мудрец у Духа разума: "Какое доброе деяние больше и лучше?", Дух разума перечисляет 7 добрых дел, в числе которых вторым упоминает "брак кровнородственный". (Суждения Духа разума). В зороастрийской книге "О праведном Виразе", написано: "А у Вираза было семь сестер, и каждая из семи была Виразу женой".



По сообщению Геродота Ахеменидский царь Камбиз женился вначале на одной своей сестре, а затем на другой (Геродот III, 31). Современник Геродота, Ксанф Лидийский сообщает: "Мужчины- зороастрийцы сожительствуют со своими матерями. Они также могут вступать в связь с дочерями и сестрами". Автор первого века Иосиф Флавий сообщает, что парфянский царевич Фраатак умертвил своего отца Фраата V, вступив в преступный сговор со своей матерью, с которой поддерживал интимные отношения. Шапур I (239-272) женился на своей собственной дочери и др. Царица Великой Армении Эрато, последняя из рода Арташесидов была замужем за своего единокровного брата Тиграна IV. Это, по всей вероятности, связано с тем, что как говорит М.Хоренский династия Арташесидов имела парфянское происхождение, которые были зороастрийцами. Таких примеров было достаточно много в зороастрийской практике.



Что касается тюрков, у них все было наоборот. Они придерживались строгих экзогамных норм. У них не допускались даже браки между представителями одного племени. Как отмечает, азербайджанский историк Фазлуллах Рашидаддин, нарушение указанных родовых норм грозило изгнанием или даже смертью.



Продолжение следует

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!