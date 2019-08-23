Продолжение. По ссылкам можно ознакомиться с первой и второй частями.

Day.Az представляет масштабное интервью с видным ученым, дипломатом, послом Азербайджана в Польше Гасаном Гасановым.

Наиболее распространена идея, что Новруз-Байрам имеет зороастрийские корни. Каково Ваше мнение?

Для того, чтобы так утверждать, нет никаких оснований! Информация о зороастрийских праздниках дается в Авесте и других зороастрийских книгах как Бундахишн и Висперед. В Бундахишне от имени Ахура-Мазды говорится: "Творения мира полностью созданы мною за триста шестьдесят пять дней", то есть за шесть периодов-гаханбар, которые составляют один год". (Глава XXV О делах веры). Таким образом по зороастрийской традиции год разделен на шесть периодов-гаханбаров, которые и признаются праздниками. Их в общей сложности шесть и квалифицируются следующим образом: середина весны; середина лета; праздник сбора урожая; праздник возвращения скота с летовок; середина зимы, обед в честь Фравартиша. В числе этих праздников отсутствует праздник под названием Новруз. Нет праздника и в честь Дня Весеннего равноденствия, но зато есть праздник называемый "Маидьо-зарем", отмечаемый "в середине весны" и, согласно Виспереду, означающий "молочный". Как видите, Новруз-Байрам со значением праздник встречи нового года в день Весеннего равноденствия среди перечисленных зороастрийских праздников отсутствует. Мэри Бойс, признанный исследователь зороастризма, полагаясь только на современную реалию, считает (но никак это не доказывает), что Новруз-Байрам должен быть занесен в перечень зороастрийских праздников.

А как насчет нашего знаменитого новруз-байрамского костра и перепрыгивания через него? Неужели он тоже не имеет отношения к зороастризму?

Вы имеете ввиду, один из ведущих атрибутов Новруз-Байрама, "вторник почитания Огня/Od çərşənbəsi". Эта традиция не только не имеет отношение к зороастризму, но и противоречит зороастрийским обычаям, считается у них грехом. Подобный обряд ни в какой форме не записан в зороастрийских текстах. Зороастрийцы, во-первых, в честь прихода весны костер не разжигают, а, во-вторых, через огонь не только не прыгают, но считают это великим грехом. В зороастрийской книге о праведном Виразе, там, где описывается зороастрийский ад, говорится о женщине, "тело которой жрали вредные твари": "Что за грех совершило это тело?". Спрашивает осматривающий ад, сопровождающие по аду сообщают: "Это душа грешницы, которая на земле "размещала под собой огонь и держала над огнем тело". Судя по этому, сугубо зороастрийскому, тексту "держать огонь под собой грешно" и за это можно попасть в ад. А многие сторонники зороастрийского происхождения Новруз-Байрама надуманно, не имея никаких оснований, утверждают, что перепрыгивать через огонь - это зороастрийская традиция. В одной из основных книг зороастризма Бундахишне записано: "В месяце Дей всюду разжигают костры. Это означает, что пришла зима". Повторяю, что зороастрийцы костры разжигают в честь прихода не весны, а зимы. Месяц Дей, согласно зороастрийскому календарю, охватывает период от 22 декабря до 22 января.

Когда же, в таком случае, отмечался Новруз, Новый год по зороастрийскому календарю?

В первоисточниках нет сведений о сугубо зороастрийском календаре. Поэтому за основу зороастрийского календаря условно принимается древнеперсидский календарь. Должен Вам сказать, что понятие "Новруз" категорически не означает именно день весеннего равноденствия, как у нас в Азербайджане сейчас принято считать. Во-первых, согласно древнеперсидскому календарю, Новруз, означая "новый день", мог быть в любом из календарных месяцев, но вовсе не обязательно как первый день нового года. Во-вторых, Бируни (973-1050) и Омар Хаййам (1048-1131) отмечают, что, мифический персидский царь Джамшид праздник Новруз в качестве начала нового года установил на 22 июня, в день летнего солнцестояния.

Весь период, когда государственной религией персов был зороастризм, Новый год, т.е. Новруз, отмечался именно 22 июня. Персы лишь в начале XI в., в исламский период, когда входили в состав сельджукской империи, по решению тюркского султана Мелик-шаха, стали отмечать Новруз в значении Нового года в марте. А сами зороастрийцы, как утверждает М.Бойс решение о праздновании Нового года в марте, приняли лишь в начале XX века. Весь известный период истории тюрки встречали и встречают Новый год в день весеннего равноденствия в марте.

Бируни именно март месяц в тюркской традиции называет "биринчи ай/первый месяц". Это подтверждают Насреддин Туси и Улуг-бек. В настоящее время персы и тюрки одновременно отмечают праздник Новруз в день весеннего равноденствия. Но концепция и атрибуты праздника совершенно разные. Так что мы, во-первых, можем утверждать, что мартовский Новруз никакого отношения не имеет к зороастризму, а, во-вторых, праздники персидский Новруз и тюркский, в т.ч. азербайджанский Новруз-Байрам, имеют совершенно разные обрядовые традиции. Как говорится, у каждого свой новогодний праздник, а точнее свой Новруз.

В народе распространено мнение, что Девичья башня и храм огнепоклонников в Сураханах являются памятниками зороастрийской религии. Так ли это?

Нет, совершенно не так! Девичья башня представляет собой восьмиэтажное святилище, которое, как показывают исследования, отражает восьмибожий пантеон. В зороастризме священным является цифра 7, которая состоит из Ахура-Мазды и шести Амеша-спента/Бессмертные святые. В то же время из известной науки языческих (многобожье) вероисповеданий, согласно Геродоту, восьми божествам поклонялись скифы. Скифы занимают особое место в нашей истории и признаются этносом, создавшим в 612 г. до н.э. страну под названием "Атропатена/ Адорбайган".

В своей монографии "Девичья башня", изданной на азербайджанском и русском языках, а также ЮНЕСКО на английском языке, я подробно описал, что Девичья башня была построена в VIII в. до н.э. двумя тюркскими этносами: киммерийцами и скифами. Башня изначально была посвящена упоминаемой Геродотом скифской богине Огня - Табити, которая, к тому же, признается как богиня-Дева. Подобная семантика и явилась основой названия этого сооружения в виде "башня Дэвы" или "Девичья башня". В Авесте нет никаких сообщений о наличии зороастрийской богини Дэвы, которая одновременно могла бы символизировать Огонь, к тому же, чтобы в ее честь было сооружено такое величественное святилище. Что касается храма огнепоклонников в Сураханах, то его происхождение особо доказывать нет необходимости, так как на его стенах четко написано, что он посвящен одному из индийских богов.

Бытует мнение, что упоминаемые в Авесте туры, такие же иранцы, как и все остальные племена.

Такое мнение бытует. Якобы авестийские туры и хьяоны тоже иранцы, но лишь с той разницей, что они кочевники, в отличии от принявших зороастризм иранцев земледельцев. Подобная позиция не аргументируется. В Авесте ничего не говорится о социальном устройстве туров и хьяонов, которые борются с зороастрийцами и неизвестно были ли они кочевниками или нет. На самом деле это, традиционная, и безуспешная попытка исключить древность тюркских народов. Омар Хаййам в своей работе Науруз-наме приводит фразу Афрасиаба/Франграсйана: "Конь для царя, как месяц для неба" записанную в Авесте.

С точки зрения Б.Розенфельда и А.Юшкевича Афрасиаб произнес слова "ат ирга ким кукга ай" на тюркском языке близком к современному узбекскому, что никоим образом не свидетельствует о родстве туров с зороастрийцами.

В Авесте упоминаются некие территории. Были ли попытки одну из этих территорий идентифицировать с Азербайджаном?

В разделе Авесты Видэвдад имеется специальный раздел названный учеными "Географическая поэма". В этой поэме упоминаются 16 территорий, которые создал Ахура-Мазда. В официальных научных изданиях я не встречал идентификацию какой-либо из них с Азербайджаном. Хотя И. С. Брагинский отмечает, что Ариана-Вэджа, идентифицируется с несколькими регионами, как Хорезм, либо это область в междуречье Аму-Дарьи и Сырдарьи, либо южнорусские степи и др. В этом перечне он упоминает и местность на берегу реки Аракс. В этой же географической поэме Ариана-Вэджа характеризуется следующим образом: "Десять месяцев там зимние, два - летние и в эти [зимние месяцы] воды холодные, земли холодны, растения холодны там в середине зимы, там в сердцевине зимы; там зима [когда] идёт к концу, там большое половодье". Читатель сам может оценить ситуацию, насколько можно признать, что местность на берегу Аракса имеет "десять месяцев зимы". В поздней литературе (на среднеперсидском языке) Ариана-Вэджа именуется Эранвеж, т.е. Иран в современном понимании.

Упоминался ли Азербайджан в зороастрийских текстах?

Азербайджан/Адурбадаган, упоминается, но не в Авесте, а в зороастрийских тексте называемом Бундахишн. Но эти упоминания имеют особенность, заключающуюся в том, они связаны с турами/туранцами. Например, упоминаются горы Албурс и Аснаванд и озеро Чичаст, где размещены антизороастрийские капища дэвопоклонников/ идолопоклонников, над которыми покровительствует Франграсйан. Сообщается о реке Спед, у которой находился Аждахак в ожидании от Ангро-Манью/Ахримана, "власть над миром на тысячу лет". Авестийские сюжеты пересказываются и средневековыми авторами, которые деятельность Афрасиаба/Франграсйана связывают с Азербайджаном. В частности, Бакуви и Садиг Исфагани отмечают, что Афрасиаб скрывал в городе Шабран, персидского военнопленного. Мухаммад ан-Насави сообщает, что Аырасиаб проживал в крепости в Аране. Эвлия Челеби отмечает, что город Нахчыван основан Афрасиабом, а в Саснидской книге "Города Ирана" сообщается, что Афрасиабом был построен горд Ганзак (Столица древнего Азербайджана, у озера Урмия).

Но ведь говорят, что Зороастр родился в Азербайджане?

Относительно родины Зороастра среди историков нет единого мнения. Называются город Хорезм в долине Аму-Дарьи в Узбекистане, область Ариана-Вэджа который предполагается на территории современного Туркменистана, разные районы Средней Азии (Древняя Бактрия или Маргиана) и в том числе Азербайджан. Согласно Бируни Зороастр родился в Азербайджане. Даже в одном месте Бируни его называет Азербайджанец. Но это ничего не значит. Иисус Христос родился в иудейской семье и даже исповедовал эту религию, но за созданной им религией пошли совершенно иные народы, а не иудеи. Даже такой сторонник зороастризма в Азербайджане, как Играр Алиев, отрицает какую-либо возможность азербайджанского происхождения Зороастра. Да и мировая наука не принимает эту версию.

Продолжение следует

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!