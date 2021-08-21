Мировой хит и гордость Азербайджана: история детской песенки “Джуджалярим”

В 1959 году во время проведения декады азербайджанского искусства в Москве на весь Советский Союз прогремела азербайджанская детская песенка "Джуджалярим" ("Мои цыплята"). К тому времени песенка была уже невероятна популярна в Азербайджане, ее пели несколько исполнителей. Благодаря этой популярности эту песенку и отправили в Москву, пишет Azerhistory.com.

На концертах Декады песенку спела азербайджанская школьница Сугра Багирзаде, которой было тогда одиннадцать лет. И хотя песенка была написана и впервые исполнена ровно на десять лет раньше - в 1949 году - ее победное шествие по миру началось именно с того выступления в Москве.

Выступление, кстати, было не только певческим, но и танцевальным: песенка представляла собой музыкально-хореографическую композицию, в которой участвовали детишки из танцевального коллектива Бакинского городского дворца пионеров и школьников им. Ю.Гагарина.

Этот коллектив получил название "Джуджалярим" и стал танцевально-певческой школой для многих поколений бакинских детей. Коллектив был очень большим, в некоторые периоды имел в своем составе до 450 человек (по данным газеты "Бакинский рабочий" за 1968 год).

За свою долгую историю коллектив объездил очень много городов и республик СССР, неоднократно бывал за границей и повсюду вызывал жгучий интерес и срывал овации. В Москве "Джуджалярим" выступал и на ВДНХ, и в Колонном зале Дома Союзов, и во Дворце Съездов, участвовал в различных конкурсах, фестивалях и концертах, собирая огромное количество наград.

Песенка "Джуджалярим" стала еще более популярной после того, как ее спел вокальный квартет "Аккорд". Она попала даже на пластинку "Аккорда".

Новый виток популярности добавила песенке 6-я серия всеми в СССР обожаемого мультфильма "Ну, погоди!". В той серии волк получил по полной программе от петуха в курятнике, битва сопровождалась песенкой про цыплят на азербайджанском языке. Это была великолепная, очень тонкая аллюзия и намек для всех: для тех, кто знал перевод, и для тех, кто перевода не знал. Авторы мультипликационного шедевра вообще отличались прекрасным подбором музыкальных композиций для озвучки и всегда использовали исключительно хиты.

"Джуджалярим" на гастролях в Вильнюсе, 1985 год

А "Джуджалярим" стала поистине хитом, причем не только советским, но и мировым. Эту песенку исполняли в детских садах и на уроках музыки в школе, с нею выступали на сценах районных домов пионеров по всему СССР детские самодеятельные коллективы. Текст был переведен более чем на сто языков мира, первоисточник был зачастую забыт и для многих школьников из России время от времени становилось откровением, что это азербайджанская песенка.

Но песенка не народная, у нее есть автора: композитор Гамбар Гусейнли и поэт Тофик Муталлибов. Она принесла своим авторам поистине международную славу, облетела весь мир и стала визитной карточкой Азербайджана.

Выдающийся композитор Фикрет Амиров как-то сказал: "Если бы в течение всей своей жизни Гамбар Гусейнли написал только одну песню "Джуджалярим", этого было бы достаточно, чтобы называть его имя среди корифеев азербайджанской музыки".

Его признавали корифеем даже другие корифеи, например, Чарли Чаплин. Однажды во время встречи с группой азербайджанских деятелей кино этот великий актер наиграл мелодию "Джуджалярим" и сказал: "Значит, вы приехали с родины этой песни! Передайте мой привет ее автору - счастливому композитору!"

Счастливой была и девчушка Сугра Багирзаде, не первая, но самая знаменитая исполнительница песни. Она училась во втором классе, занималась во Дворце пионеров и школьников им. Ю.Гагарина - пела в детском коллективе.

К тому времени в ансамбле Дворца пионеров искали замену уже подросшей солистке, исполнявшей "Джуджалярим", и директор Дворца случайно услышала, как песенку напевает Сугра. Было решено сделать ее солисткой. И уже потом был поставлен тот театрализованный танец, который принес в 1959 году в Москве бешеную популярность и ансамблю, и самой девочке.

Сугра Багирзаде стала без преувеличения самой знаменитой девочкой Азербайджана. Она преподносила цветы первым секретарям ЦК КПСС Никите Хрущеву и Леониду Брежневу во время их визитов в Азербайджан. Учась в 5-м классе, Сугра пела с симфоническим оркестром в Большом театре в Москве; оркестром дирижировал сам маэстро Ниязи. К ней приезжали из журнала "Огонек", чтобы взять интервью, ее фото вместе с ансамблем печатали в газетах и на открытках.

Выступления ансамбля попадали в документальные фильмы. Сугра стала представительницей Азербайджана в самом знаменитом пионерском лагере "Артек" на слете, когда от каждой республики выбрали по одному ребенку. Кстати, коллектив "Джуджалярим" тоже несколько раз посетил и "Артек", и другой не менее знаменитый пионерский лагерь - "Орленок". Дети там и отдыхали, и давали концерты.

После слета в "Артеке" песня "Джаджалярим" была записана на пластинку "Лучшие детские голоса мира", где голос Сугры звучал наряду с голосом Робертино Лоретти. Сугра Багирзаде стала поистине звездным ребенком и получала мешки писем от поклонников.

Вокалом с ней занимался Рашид Бейбутов, она брала уроки вокала и у Муслима Магомаева. Дальнейшая ее судьба тоже сложилось счастливо: сначала она озвучивала (дублировала) фильмы, затем сама снималась - в фильмах "Улдуз", "Яблоко как яблоко". Кстати, в фильме "Яблоко как яблоко" Сугра Багирзаде играла роль второго плана, но именно она попала на афишу, когда в 1976 году была московская премьера фильма.

"Джуджалярим" в Азербайджане - самая популярная детская песенка, которая давно стала частью культуры страны.