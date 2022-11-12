В павильоне “Aзербайджан” в Москве показан документальный фильм “Шуша, ты свободна!”

В павильоне "Aзербайджан" Выставки достижений народного хозяйства в Москве по случаю дней Победы и Флага показан документальный фильм "Шуша, ты свободна!".

Как сообщили Day.Az в Госкомитете по работе с диаспорой, вначале была почтена память шехидов, отдавших жизнь за освобождение наших земель от оккупации и восстановление территориальной целостности страны.

Открыв мероприятие вступительным словом, директор павильона "Aзербайджан" Саадат Гадирова отметила, что оно ориентировано прежде всего на молодежь, демонстрация фильма "Шуша, ты свободна!" служит цели ее информирования об отваге азербайджанских солдат, о том, как и какой ценой была освобождена Шуша.

Подчеркнув удачный выбор названия фильма, директор сказала, что выражение "Шуша, ты свободна!" пробуждает у каждого азербайджанца, в какой бы стране он ни жил, самые трогательные чувства, так как Президент Азербайджана Ильхам Алиев произнес эти слова именно в день освобождения Шуши.

С.Гадирова отметила, что, находясь в освобожденной Шуше, пережила невероятные чувства: "В этот момент я спрашивала у себя. Какой силой духа, какой любовью к Родине должен обладать человек, чтобы, можно сказать, голыми руками взобраться на эти скалы?! Причем понимая, что этот день - последний в его жизни...".

Затем был показан фильм "Шуша, ты свободна!". В фильме демонстрируются элементы шушинской операции, являющейся одной из самых ярких страниц современной военной истории Азербайджана, интервью с азербайджанскими солдатами и офицерами - участниками операции, эксклюзивные кадры, снятые в ходе боев за Шушу.

Генеральный продюсер фильма, являющегося совместным производством Бакинского медиа-центра и студии "Салнамефильм", - Арзу Алиева.

В рамках мероприятия была организована фотовыставка, посвященная Дню Победы.