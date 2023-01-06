Сегодня день памяти выдающегося поэта Микаила Мушфига

Микаил Мушфиг, несмотря на свою короткую жизнь, оставил значительный след в азербайджанской литературе. Он был интересным и самобытным поэтом и писателем. Поэт стал одной из многочисленных жертв сталинских репрессий и был расстрелян в 1937 году.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, сегодня исполняется 85 лет со дня смерти выдающегося поэта Микаила Мушфига.

Микаил Мушфиг родился 5 июня 1908 года в Баку в семье учителя бакинской школы "Саадат" Мирзы Кадыра Исмаилзаде. Его отец писал стихи, а также являлся автором либретто оперы азербайджанского композитора Муслима Магомаева "Шах Исмаил".

Еще в раннем детстве Микаил Мушфиг потерял родителей. Осиротевшего мальчика взяли под свою опеку родные.

В 1920 году, завершив начальное образование, он поступает в бакинскую учительскую семинарию. В 1931 году Мушфиг становится выпускником Высшего педагогического института (Азербайджанский государственный университет) и в течение нескольких лет преподает литературу в бакинских школах.

Ещё в ученические годы у Микаила проявляется глубокий интерес к литературе, особенно поэзии. Он начал писать с 1926 года и за короткое время стал одним из признанных азербайджанских поэтов. В период с 1930 по 1935 годы он издает десять сборников стихов. 1932 год считается самым творчески продуктивным для Мушфига - выходят его книги "Гюнюн сесляри", "Хлопок", "Первое мая", "Меж буровых вышек". В 1935 году - "Скала", "Крестьянин и змея".

Прекрасны его лирические стихотворения - "Твои глаза", "Чтоб опять был тот сад", "Ветры", "Ночь", "Телеграфные провода", "Тар" и другие.

В мае 1931 года на выпускном вечере в педагогическом институте Мушфиг познакомился с красивой девушкой по имени Дильбяр и влюбился в нее с первого взгляда, что вдохновило его на создание новых лирических стихов. Свадьба состоялась летом 1933 года и через несколько дней к ним в первый раз пришли с поздравлением Расул Рза и Нигяр Рафибейли, которых Мушфиг очень любил. Затем у них побывали Мирза Ибрагимов, который пригласил молодых на просмотр его первого спектакля "Хаят" в Азербайджанском драматическом, а также Сулейман Рустам, Сабит Рахман и Исрафил Назаров. Мушфиг очень ценил и Гусейн Джавида, они часто виделись, беседовали, Мушфиг читал ему свои стихи.

В свободное время поэт любил играть на таре и петь. Он дружил с известным азербайджанским таристом Курбаном Примовым.

Прекрасно владея фарси, он любил наизусть читать стихи Физули, Фирдоуси и Омара Хайяма. У него была удивительная память на стихи.

Поэмы занимают большое место в творчестве мастера пера. Наиболее знаменитыми из них были "Гая", "Мой друг", "Среди буровых", "Пастух", "Дядя Джаби" и другие. Главное достоинство эпических произведений поэта составляют полнота характеров его героев, хорошо построенный сюжет, драматизм событий и естественность диалогов. В его поэмах убедительно раскрывается внутренний мир людей.

Микаил Мушфиг является автором многих стихов, воспевающих любовь и красоту. В стихах он также выражал свои взгляды на социально-культурные вопросы.

Мушфиг очень любил абшеронские дачи: море, песчаные пляжи. Свое последнее лето 1936 года Микаил провел в поселке Мярдякан вместе с семьей Мирмехти Сеидзаде. В эти летние дни они часто встречались с Расулом Рзой, Энвером Мамедханлы, которые жили неподалеку. Дружба Мушфига и Расула Рзы была крепкой, в память о Мушфиге Расул Рза написал поэму "Если бы не было розы". Но тучи уже сгущались. В прессе появлялись резкие критические статьи о Мушфиге, которые нередко переходили в оскорбления. Подвергшийся незаслуженной клевете чистый душой поэт сильно переживал.

Решающим в жизни поэта стал Пленум писателей. Было немало критических выступлений, нападкам на Мушфига не было конца. На поэта навесили ярлык контрреволюционера. По всей видимости, одинаковые речи были подготовлены заранее. Участники пленума понимали, чем они могут закончиться для поэта.

Мушфиг был арестован у себя дома, 4 июня 1937 года. Основанием послужил донос, в котором он был назван членом контрреволюционной националистической организации. Ему было инкриминировано то, что он знал о подготовке вооруженного восстания против советской власти.

5 января 1938 года Полевая военная коллегия Верховного суда СССР провела судебное заседание, которое длилось с 11.20 до 11.40, всего 20 минут. Суд признал Мушфига виновным по статьям 64, 70, 73 Уголовного кодекса Азербайджанской ССР и вынес высший приговор - расстрел. Приговор привели в исполнение через несколько часов - в ночь на 6 января.

Прошло почти 20 лет, страна очнулась от кошмаров культа личности, и группа известных азербайджанских писателей обратилась с просьбой пересмотреть дело Мушфига. 23 мая 1956 года военная коллегия Верховного суда СССР по заключению Главного прокурора страны постановила: "Микаил Мушфиг Миркадыр оглу Исмаилзаде осужден необоснованно" и отменила приговор из-за отсутствия состава преступления.

Конечно, никто из расстрелянных писателей и поэтов того времени не готовил никакого вооруженного восстания, но правда заключается в том, что, вкусив радость свободы и независимости за короткий период Азербайджанской Демократической Республики, они мечтали о независимости своей страны.