Афтандил Исрафилов будет похоронен во Второй Аллее почетного захоронения
Известный исполнитель на гармони, народный артист Азербайджана, кавалер государственного ордена "Шохрат" Афтандил Исрафилов будет похоронен завтра во Второй Аллее почетного захоронения, сообщили Day.Az в министерстве культуры Азербайджана.
Церемония прощания с народным артистом пройдет в мечети Гейдара в Баку.
Отметим, что Афтандил Исрафилов родился 24 января 1941 года в городе Баку. В 1961 году поступил в Политехнический институт (сейчас - Азербайджанский технический университет). Тяга к искусству побудила его оставить учебу в техническом вузе и посвятить свою жизнь музыке.
В составе "Азконцерта" Афтандил Исрафилов создал ансамбль, став его художественным руководителем. После гастролей с Зейнаб Ханларовой в Турции в 1970 году Афтандил Исрафилов в составе ее ансамбля выступал в серии концертов в разных странах мира.
Афтандил Исрафилов является автором более 100 музыкальных произведений.
За заслуги в развитии азербайджанской школы исполнительского искусства в 1998 году Афтандил Исрафилов был удостоен звания "Народный артист Азербайджанской Республики", в 2016 году награжден орденом "Шохрат".
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