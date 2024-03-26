Артефакт, найденный металлоискателем в Уэльсе, официально признан сокровищем

В ноябре 2020 года в тени дуба в поле недалеко от замка Кэрью XIII века в Пембрукшире металлоискатель Роберт Эдвардс нашел 300-летний серебряный наперсток, который на днях получил статус официального сокровища.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на зарубежные СМИ, датой создания наперстка считается промежуток между 1682 и 1740 годами. "Высокий, узкий, но тяжелый" артефакт украшен корзинчатым плетеным узором и зигзагообразными серебряными лентами. Это типичный дизайн наперстков XVII века в Англии и Уэльсе.

Вокруг основания букетика наперстка, заглавными римскими буквами выгравированы слова LYKE STIL AND LOVE EVER, что означает "люблю по-прежнему, люблю навсегда". Короткие надписи на букетах, особенно популярных в качестве колец в XV-XVII веках в Великобритании и Франции, обычно выражали привязанность и уважение между влюбленными.

В соответствии с Законом о сокровищах 1996 года, который требует от частных лиц сообщать о некоторых находках, возраст которых превышает 300 лет, Эдвардс передал свою находку Марку Лодвику, координатору по находкам Программы переносного антиквариата в Уэльсе, и наперсток был отправлен в Национальный музей Кардиффа для идентификации. На днях он был объявлен официальным сокровищем. Также официальными сокровищами объявлены другие предметы, включающие фрагменты наконечников топора бронзового века, постсредневековый серебряный кулон, двусторонний медальон XVII века с изображением профилей короля Карла I и королевы Генриетты Марии, а также средневековую серебряную печать (заинтересованность в приобретении которой выразил Музей Тенби).

Теперь, когда статус наперстка окончательно определен, музеи получат возможность приобрести его по цене, определенной Комитетом по оценке сокровищ.

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