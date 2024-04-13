В Русском доме в Баку прошел концерт класса Ильхама Назарова

В Русском доме в Баку состоялся концерт класса заслуженного артиста Азербайджана, доктора философии по искусствоведению, старшего преподавателя Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли Ильхама Назарова.

Как сообщает Day.Az, мероприятие было организовано совместно Русским домом в Баку и Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли (БМА). Перед началом концерта к собравшейся публике с приветственным словом и поздравлениями по случаю праздника Рамазана обратился руководитель представительства Россотрудничества в Азербайджане Ирек Зиннуров.

В этот вечер зрителей в зале ожидала широкая палитра ярких музыкальных впечатлений. В исполнении студентов класса Ильхама Назарова: Фатеха Аббаслы, Теймура Гараева, Джавидана Бабазаде, Рамала Ибишова, Севиндж Агаевой, Тофига Зейналова, Сусан Абасовой, Исмаила Асадлы, Нурай Исмаиловой и Кянана Рахманзаде, а также концертмейстеров Наргиз Эйюбовой, Ульвии Алиевой, Айдан Джафаровой и Фидан Ибрагимовой прозвучали шедевры мировой оперной и камерно-вокальной музыкальной классики разных исторических этапов и художественных стилей: от раннего барокко до современности. Молодые музыканты во время каждого своего выхода на сцену представили зрителям настоящие театральные сценки, вовлекающие слушателей в мир большого искусства.

Ведущая и куратор мероприятия доктор философии по искусствоведению старший преподаватель БМА Алена Инякина рассказала зрителям об истории создания каждого прозвучавшего сочинения, его роли и месте в развитии мирового музыкального искусства.

Торжественный вечер завершился совместным исполнением наставника Ильхама Назарова и его воспитанников легендарной песни Муслима Магомаева "Азербайджан".

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